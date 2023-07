Gadar 2: अमीषा पटेल के आरोपों पर डायरेक्टर अनिल शर्मा का तंज, कहा- वो हमारे प्रोडक्शन कंपनी को फेमस कर रही हैं

Gadar 2 Director Anil Sharma Reacts On Ameesha Patel Allegation of Mismanagement गदर 2 की एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में डायरेक्टर अनिल शर्मा के प्रोडक्शन हाउस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर बहुत अव्यवस्था थी। वहीं अब डायरेक्टर ने अमीषा पटेल के इन आरोपों पर रिएक्ट किया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Gadar 2 Director Anil Sharma Reacts On Ameesha Patel Allegation of Mismanagement: सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज की तैयारी कर रही है। फिल्म की टीम इन दिनों प्रमोशन करने में बिजी है, लेकिन हाल ही में गदर 2 की एक्ट्रेस ने प्रोडक्शन हाउस को लेकर कुछ ऐसी बाते बोल दी कि खबरों में आ गई। वहीं, अब फिल्म के डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के आरोपों पर तंज कसा है। एक्ट्रेस ने लगाए क्या आरोप ? अमीषा पटेल ने गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा की प्रोडक्शन कंपनी (अनिल शर्मा प्रोडक्शंस) पर अव्यवस्था के आरोप लगाए। एक्ट्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि जब फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चंडीगढ़ में हो रही थी, तब सेट पर मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। यहां तक कि अमीषा ने ये भी दावा किया कि मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनरों को भी प्रोडक्शन हाउस ने उनका सही फीस और बकाया नहीं दिया। अनिल शर्मा ने किया रिएक्ट अमीषा पटेल के इन आरोपों पर रिएक्ट करते हुए गदर 2 के डायरेक्टर ने एक न्यूज वेब साइट के साथ बातचीत में सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सब क्यों कहा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब झूठ है, इनमें से कुछ भी सच नहीं है।'' डायरेक्टर ने कसा तंज अनिल शर्मा ने आगे कहा, ''साथ ही मैं अमीषा पटेल को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। उन्होंने मेरे प्रोडक्शन हाउस को मशहूर बना दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे नए प्रोडक्शन हाउस को मशहूर बनाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।'' कब रिलीज होगी फिल्म ? गदर 2 साल 2000 में आई गदर- एक प्रेम कथा का सिक्वेल है। फिल्म के पहले पार्ट को भी अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म कुछ हफ्तों बाद 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल लीड रोल में हैं। फिल्म की स्टार कास्ट सनी और अमीषा के साथ फिल्म में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। फिल्म में वो सकीना और तारा सिंह के बेटे का रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था।

