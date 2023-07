अमीषा पटेल ने होमोसेक्सुएलिटी पर कह दी ऐसी बात, सुनकर भड़कीं उर्फी जावेद, लगाए एक्ट्रेस की क्लास

उर्फी जावेद वह सोशल मीडिया पर्सलानिटी हैं जो किसी भी मुद्दे पर बेबाक तरीके से बात करने पर बोलने से कतराती नहीं हैं। एक्ट्रेस निडर होकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं। उर्फी के कॉन्फिडेंस की अक्सर कई सिलेब्रिटीज और आम लोगों ने तारीफ भी की है। हाल ही में उन्होंने अमीषा पटेल को उनके दिए बयान पर करारा जवाब दिया है।

File Photo of Ameesha Patel and Urfi Javed

नई दिल्ली, जेएनएन। एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) अपनी अपकमिंग फिल्म 'गदर 2' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीक्वल के जरिये वह लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। ऐसे में अमीषा इस एक वजह से भी सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। एक्ट्रेस इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर अपनी राय रखी। इस दौरान अमीषा ने जो कहा, वह उर्फी को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद जो कि अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, उन्होंने अमीषा पटेल को होमोसेक्सुएलिटी पर दिए गए बयान पर लताड़ लगाई है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। ओटीटी कंटेंट पर दिखाए जाने सीन पर जताई आपत्ति अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ''अब बच्चे अपने परिवार के साथ बैठकर फिल्मों का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि अब कुछ भी देखते हुए बच्चों की आंखों को बंद करना पड़ता है। लोगों को साफ और अच्छे सिनेमा का इंतजार है। लेकिन ओटीटी पर इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।'' एक्ट्रेस ने आगे कहा, ''ओटीटी पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर होमोसेक्सुअल और गे-लेस्बियन और इस तरह के सीन्स मौजूद हैं, जो बच्चों को नहीं दिखाए जा सकते।'' अमीषा के होमोसेक्सुअल बयान पर उर्फी ने दिया जवाब मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद को अमीषा की बातें बिल्कुल रास नहीं आईं। उन्होंने एक्ट्रेस का वीडियो शेयर कर उन्हें उनके विचारों पर करारा जवाब दिया है। अमीषा ने जहां होमोसेक्सुअल, और गे लेस्बियन वाले सीन की बात की है, वहां उर्फी ने उन्हें जमकर लताड़ा है। उन्होंने लिखा, 'गे लेस्बियन क्या होता है? अपने बच्चों को इससे दूर रखो। तो जब उन्होंने कहा 'कहो ना प्यार है' तो क्या वह सिर्फ स्ट्रेट लोगों के लिए था?' उन्होंने आगे लिखा, 'पब्लिक फिगर्स अपने आप को बिना एजुकेट किए ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर कुछ भी कह देते हैं। 25 साल तक काम न मिलने का असर हुआ कि अब यह बिटर पर्सन बन गई हैं।'

