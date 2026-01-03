The 50 Release Date: नए रियलिटी शो की रिलीज डेट हुई आउट, ओरी, तान्या मित्तल से लेकर ये कंटेस्टेंट होंगे हिस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अपकमिंग रियलिटी शो 'द 50' को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के दौरान कलर्स टीवी ने 'द 50' की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन शो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। 'द 50' लोकप्रिय फ्रेंच सीरीज 'लेस सिंकुआंटे' का भारतीय वर्जन है।
बोल्ड होगी शो की थीम
शो का टॉपिक काफी बोल्ड होगा और इसमें 50 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे जिन्हें बिना किसी तय नियम के ग्रैंड पैलेस में रहना होगा। शो में काफी हलचल होगी और अनिश्चितता का माहौल बनेगा। वहीं अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस जानने के इच्छुक हैं कि आखिर कौन-कौन से प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। खबरों के मुताबिक, फिलहाल शो के लिए कई मशहूर हस्तियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगियों के नामों को लेकर चर्चा है। मिस मालिनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद और एमीवे बंटाई के 'द 50' में नजर आने की उम्मीद है।
कौन कंटेस्टेंट होंगे शो का हिस्सा
अन्य कंटेस्टेंट में ओरी, श्वेता तिवारी, निक्की तम्बोली, इमरान खान, अंकिता लोखंडे, कुशा कपिला, युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा, अंशुला कपूर, तान्या मित्तल, श्रीसंत, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, प्रतीक सहजपाल और फैसल शेख भी शो का हिस्सा हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक, 'द 50' शो फ्रेंच रियलिटी शो 'लेस सिंकुआंटे' से प्रेरित है। शो के प्रोमो में एक शेर का मुखौटा पहने एक शख्स को दिखाया गया है, जो 'स्क्विड गेम' जैसे फॉर्मेट का संकेत देता है। इस गेम को खेलने में दिमागी और शारीरिक चुनौतियां झेलनी होंगी।
फैंस ने क्या कर डाली डिमांड
जैसे ही नया प्रोमो जारी हुआ, फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वे शो में खानज़ादी (फिरोजा खान) को देखना चाहते हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "खानज़ादी को देखना चाहता हूं।" दूसरे ने कहा, "अर्चना और खानजादी को देखना चाहता हूं।" बिग बॉस की तरह,'द 50' भी जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर उपलब्ध होगा, जिससे दर्शकों के लिए इसे देखना आसान हो जाएगा। हालांकि, यह शो एक ऐसे फॉर्मेट के साथ अपनी अलग पहचान बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे भारतीय दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा है। 'द 50' का प्रीमियर 1 फरवरी, 2026 को होगा।
