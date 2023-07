Sumbul Touqeer Khan: नई मां पर सुम्बुल तौकीर खान ने खुलकर की बात, कहा- अब जाकर पूरी हुई हैप्पी फैमिली

Sumbul Touqeer Khan सुम्बुल तौकीर सीरियल में इमली में काम कर रातोंरात सुर्खियों में आ गईं। उनकी अच्छी संख्या में फैन फॉलोइंग है। फैंस एक्ट्रेस के चुलबुले अंदाज और हाजिरजवाबी को पसंद करते हैं। बीते दिनों वह अपने पिता की दूसरी शादी को लेकर चर्चा में थीं। अब सुम्बुल ने अपनी न्यू मॉम निलोफर के बारे में बात की है।

Sumbul Touqeer Khan with Sister and New Mother. Photo Credit: Team Sumbul Official FC

HighLights सुम्बुल तौकीर खान की नई मां का नाम है निलोफर एक्ट्रेस ने नहीं दिखाया मां का चेहरा पापा की दूसरी शादी के बाद पहली बार की नई मां पर बात

नई दिल्ली, जेएनएन। 'बिग बॉस 16' की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानी जाने वालीं सुम्बुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग वजहों से सुर्खियां बटोर रही हैं। 'इमली' सीरियल से उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की। इसके बाद रियलिटी शो में उनका अलग दमखम देखने को मिला। बीते दिनों एक्ट्रेस अपने पिता तौकीर खान की दूसरी शादी कराने को लेकर चर्चा में आईं। अब एक्ट्रेस ने एक इवेंट के दौरान उनका जिक्र करते हुए कुछ बातें कहीं। सुम्बुल ने की अपनी न्यू मॉम पर बात सुम्बुल ने आज से पहले कभी अपनी सौतेली मां पर खुलकर बात नहीं की। फैंस उनकी न्यू मॉम के बारे में सबकुछ जानने के इच्छुक हैं। इस बीच एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान सुम्बुल से जब उनकी न्यू मॉम से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका नई मां और बहन मिलने पर वह कितनी खुश हैं। उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। पूरी हुई हैप्पी फैमिली सुम्बुल से पूछा गया, ''आप हमेशा बोलती हैं कि आप पापा के जैसी हैं, लेकिन इसमें तो मम्मी का भी हाथ होगा ना?'' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, ''मेरी पहले से मां नहीं थी। मतलब पापा का तलाक हो गया था, जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी बहन तीन साल की थी। अब जाकर मैंने पापा की दोबारा से शादी करवाई है। अब पापा की शादी हो चुकी है, तो अब मेरे पास एक और छोटी बहन है, जो अभी तीन साल की है, अब जाकर हमारी पूरी हैप्पी फैमिली हो चुकी है।'' बता दें कि सुम्बुल की नई मां का नाम निलोफर है। वह भी तलाकशुदा हैं, और इजरा नाम की बेटी की मां हैं। तौकीर खान से इनका निकाह 15 जुलाई को हुआ था। सुम्बुल ने अपनी नई मां का चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन इजरा से जुड़े कुछ-कुछ वीडियो शेयर किए हैं। बात अगर सुम्बुल की पहली मां की करें, तो वह कभी दुनिया के सामने नहीं आईं। एक्ट्रेस ने उनके बारे में खुलकर कभी कोई बात नहीं की।

Edited By: Karishma Lalwani