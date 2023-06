Sumbul Touqeer Khan ने परिवार के साथ मनाई बकरीद, वायरल हुई नई अम्मी संग एक्ट्रेस की तस्वीर

Sumbul Touqeer Eid Al Adha 2023 29 जून को देशभर में Eid Al Adha मनाई जा रही है। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस इमली यानी सुंबुल तौकीर ने अपने फैंस को ईद की बधाई दी है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर सुंबुल ने बहन संग अपनी तस्वीरें साझा की है। तो वहीं दूसरी तरह एक्ट्रेस के पापा ने भी फैंस को ईद की बधाई दी है।

Sumbul Touqeer Khan Eid Al Adha Photo Credit Instagarm

HighLights सुंबुल तौकीर खान ने मनाई बकरीद एक्ट्रेस ने शेयर की परिवार संग तस्वीर नई अम्मी के साथ सुंबुल तौकीर खान की तस्वीर वायरल

नई दिल्ली, जेएनएन। Sumbul Touqeer Eid Al Adha 2023: आज देशभर में बकरीद मनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस इमली यानी सुंबुल तौकीर ने अपने फैंस को ईद की बधाई दी है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर सुंबुल ने बहन संग अपनी तस्वीरें साझा की है। तो वहीं दूसरी तरह एक्ट्रेस के पापा ने भी फैंस को ईद की बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने अपनी दोनों बेटी और पत्नी नीलोफर की फोटो साझा की है। सामने आई सुंबुल की मम्मी नीलोफर की तस्वीर सुंबुल के परिवार के लिए यह ईद बेहद खास है। इस ईद पर एक्ट्रेस का पूरा परिवार नजर आ रहा है। दरअसल, इस ईद पर एक्ट्रेस की मम्मी भी उनके साथ है। हाल ही में सुंबुल के पिता ने अपना दूसरा निकाह किया था। ऐसे में एक्ट्रेस ने यह ईद अपनी मां नीलोफर के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया है। सुंबुल के पिता ने बेगम नीलोफर की भी फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी शक्ल नहीं दिख रही है। सुंबुल के पिता ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- ईद-ऊल-अदा आप सभी को मुबारक हो। Eid-Ul-Adha aap sabhi ko mubarak ho, 🤲 pic.twitter.com/dEAvlu11on June 29, 2023 सुंबुल की मम्मी नीलोफर को लगाया गले एक्ट्रेस के पिता ने दो फोटोज शेयर की हैं। एक फोटो में सुंबुल और उनकी बहन सानिया के साथ छोटी बेटी भी नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी फोटो में सुंबुल और सानिया अपनी नई मां नीलोफर को गले लगाए हुए हैं। नीलोफर का चेहरा नहीं दिख रहा है, बैक नजर आ रही है। इस साल पूरा तौकीर परिवार धूमधाम से ईद सेलिब्रेट कर रहा है। फैंस कर रहे हैं कमेंट सुंबुल के पिता के पोस्ट पर फैंस कमेंट कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा- ईद मुबारक, कंप्लीट फैमिली पिक प्लीज देदो। वहीं दूसरे फैन ने लिखा- ईद मुबारक पापाजी आपको और आपकी खूबसूरत फैमिली को। बता दें, बिग बॉस सीजन 16 में सुम्बुल तौकीर खान से साजिद खान ने उनके पिता की दूसरी शादी का जिक्र किया था। इस पर एक्ट्रेस ने कहा था कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस प्यार होना चाहिए। नहीं तो आगे परेशानियां ही होंगी। एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करे तो जल्द ‘सिंगल’ में नजर आएंगी।

Edited By: Aditi Yadav