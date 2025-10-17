'सिर्फ एक अच्छी...'Rise and Fall के रनर अप रहे आरुष भोला ने बताया मनीषा रानी संग क्या है उनका रिश्ता
रियलिटी शो प्रतियोगी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरुष भोला (Aarush Bhola) राइज़ एंड फॉल में पहले रनर-अप रहे। आरुष ने मीडिया के साथ बातचीत में आखिरकार वाइल्डकार्ड प्रतियोगी मनीषा रानी के साथ अपने संबंधों की अफवाहों पर विराम लगा दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। आरुष भोला (Aarush Bhola) रियलिटी शो 'राइज एंड फ़ॉल'के फ़र्स्ट रनर-अप हैं। शो में अपनी मौजूदगी के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिंक-अप की खबरें वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट मनीषा रानी के साथ जोड़ी जा रही थी।
अब आरुष ने लिंक-अप की अफवाहों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने शो में मनीषा रानी को 'बहन' का टैग दिए जाने पर भी बात की, जिससे कथित तौर पर मनीषा रानी नाराज हो गई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनीषा रानी सिर्फ़ उनकी दोस्त हैं।
मैंने पापा का रूल अपनाया- आरुष
राइज एंड फ़ॉल के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए, आरुष ने खुलासा किया कि उन्होंने मनीषा को अपनी 'बहन' क्यों कहा, उन्होंने कहा, "मनीषा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। मैंने बहन सिर्फ बोला था, जैसे स्कूल में कुछ होता था, अगर मैं कोई लड़की सेट कर रहा होता था, तो उसके पापा बोलते थे 'इसको बहन बोलदे', तो मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता था कि बहन बोल दिया तो ख़त्म कुछ नहीं है अब तो मैंने इसे क्लियर करने के लिए शो पर बोल दिया की वो बहन है।"
यह भी पढ़ें- Viral Video: 'Rise and Fall' के फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, धनश्री वर्मा और आकृति संग लगाए खूब ठुमके
It was so mature of #AarushBhola the way he answered these questions— Rani💛🌻🦋 (@KumariRani61340) October 17, 2025
Log har baat ko bhot bada bana dete hain social media mein par for no reason
People should understand that a girl & a boy can be just friends it's not important for it to be romantic or Bhai- behen#ManishaRani pic.twitter.com/mNwh0Gg5cL
सबका दिल से सम्मान करता हूं - आरुष
आरुष ने आगे कहा, "मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला। सबसे निस्वार्थ भाव से जिसने मुझे सपोर्ट किया है, वह बाली और मनीषा है, इन दोनों के लिए दिल से सम्मान है। इनको कभी शो के बाहर जरूरत पड़ेगी तो हमेशा आरुष खड़ा है। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि उनकी इमेज पर असर आए। जितनी इमेज मेरी अच्छी है, उतनी उनकी होनी चाहिए। आरुष, मनीषा और बाली ये तीनों नाम साथ में ही देखो: मैं अच्छा हूं तो वो दोनों भी अच्छे हैं।"
अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए गए 'राइज़ एंड फ़ॉल' के पहले सीजन को टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने आरुष भोला और अरबाज़ पटेल को हराकर जीता। उन्होंने ट्रॉफी के साथ 28 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी अपने नाम की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।