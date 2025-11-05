'मुस्लिम' होने के कारण Sima Taparia ने एक्ट्रेस के लिए नहीं ढूंढा था दूल्हा, मैच मेकर ने दावों पर किया पलटवार
'कुसुम' और 'वसुधा' जैसे सीरियल्स में नजर आईं टीवी एक्ट्रेस नौशीन अली सरदार ने शादी के लिए मैच मेकिंग करने वाली सीमा तपारिया पर आरोप लगाते हुए एक पुराने इंटरव्यू में ये दावा किया था कि उन्होंने उनकी मैच मेकिंग करने से इसलिए इनकार कर दिया था, क्योंकि वह मुस्लिम थीं। जिस पर अब सीमा तपारिया ने चुप्पी तोड़ी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीमा तपारिया पिछले कुछ सालों में मैच मेकिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स के शो 'इंडियन मैचमेकिंग' से पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद वह बिग बॉस (Bigg Boss) और बॉलीवुड वाइव्स जैसे कई शोज का हिस्सा बनीं।
हालांकि, 2019 में क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे पॉपुलर शोज में नजर आईं टीवी एक्ट्रेस नौशीन अली सरदार ने उन पर आरोप लगाया था कि सीमा तपारिया ने उनकी मैच मेकिंग नहीं करवाई, क्योंकि वह मुस्लिम थीं। उनके इन सभी आरोपों पर मैच मेकर सीमा तपारिया ने अब चुप्पी तोड़ते हुए पूरा सच बताया है।
नौशीन अली सरदार के 'मुस्लिम' वाले बयान पर क्या बोलीं सीमा?
नौशीन अली सरदार के इल्जाम का जवाब देते हुए सीमा तपारिया ने स्क्रीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, "मैच मेकिंग होना किस्मत की बात है और मैं कोई भगवान नहीं हूं। पांच साल पहले जब ये शो आया था, तो उन्होंने मुझसे मैचमेकिंग करने के लिए कहा था। मैंने उनसे बस ये कहा था कि मैं किसी विशेष कास्ट के लिए ये नहीं करती। इस बात को पांच साल बीत चुके हैं और अब ये किसी ने जाकर छापा है। मुझे तो इससे पब्लिसिटी ही मिली है। मैंने बस मासूमियत में वह बात कह दी थी"।
यह भी पढ़ें- Mahabharat की ऑन स्क्रीन 'कुंती' रियल लाइफ में निकली बेहद हॉट, तस्वीरें देख हवा-हवाई हो जाएंगे होश
एक्ट्रेस के बयान के बाद ऑनलाइन मिल रही ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए सीमा ने कहा, "मैं इससे मिल रहे फेम को हर पल एन्जॉय कर रही हूं और इससे मुझमें इगो नहीं आया है। मैं कई स्टार्स से मिली हूं और कई शोज में भी आई हूं, तो मुझे बड़ा मजा आया। आज की युवा पीढ़ी मेरी बड़ी फैन है। यहां तक कि मैं ट्रोलिंग भी एन्जॉय करती हूं। नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, पब्लिसिटी हर तरह की अच्छी है। तो मैं किस बात को लेकर डरूं? हर कोई मेरे बारे में अच्छी चीजें नहीं लिखेगा"।
क्या था नौशीन अली सरदार का आरोप?
दरअसल, 2019 में सिद्धार्थ कनन को दिए गए इंटरव्यू में टीवी एक्ट्रेस नौशीन अली सरदार ने सीमा तपारिया पर आरोप लगाते हुए कहा था, "मेरी बहन ने उन्हें मैच मेकिंग के लिए अप्रोच किया था, क्योंकि उनका शो बहुत बड़ा हिट हुआ था। हालांकि, जब मैंने उनसे ये कहा कि मैं कैथोलिक से लेकर सिख, पंजाबी किसी भी कास्ट में शादी करने के लिए ओपन हूं, तो सीमा ने मुझे कहा कि हम तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि तुम मुस्लिम हो। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई थी, क्योंकि ये बहुत ही बेतुकी बात थी"।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।