'मुस्लिम' होने के कारण Sima Taparia ने एक्ट्रेस के लिए नहीं ढूंढा था दूल्हा, मैच मेकर ने दावों पर किया पलटवार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीमा तपारिया पिछले कुछ सालों में मैच मेकिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स के शो 'इंडियन मैचमेकिंग' से पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद वह बिग बॉस (Bigg Boss) और बॉलीवुड वाइव्स जैसे कई शोज का हिस्सा बनीं।

हालांकि, 2019 में क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे पॉपुलर शोज में नजर आईं टीवी एक्ट्रेस नौशीन अली सरदार ने उन पर आरोप लगाया था कि सीमा तपारिया ने उनकी मैच मेकिंग नहीं करवाई, क्योंकि वह मुस्लिम थीं। उनके इन सभी आरोपों पर मैच मेकर सीमा तपारिया ने अब चुप्पी तोड़ते हुए पूरा सच बताया है।

नौशीन अली सरदार के 'मुस्लिम' वाले बयान पर क्या बोलीं सीमा? नौशीन अली सरदार के इल्जाम का जवाब देते हुए सीमा तपारिया ने स्क्रीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, "मैच मेकिंग होना किस्मत की बात है और मैं कोई भगवान नहीं हूं। पांच साल पहले जब ये शो आया था, तो उन्होंने मुझसे मैचमेकिंग करने के लिए कहा था। मैंने उनसे बस ये कहा था कि मैं किसी विशेष कास्ट के लिए ये नहीं करती। इस बात को पांच साल बीत चुके हैं और अब ये किसी ने जाकर छापा है। मुझे तो इससे पब्लिसिटी ही मिली है। मैंने बस मासूमियत में वह बात कह दी थी"।