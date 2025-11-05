Kumkum Bhagya की लेडी विलेन 'तुन' की काया हो गई पलट, 14 साल बाद अब ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एकता कपूर छोटे पर्दे की दिग्गज फिल्ममेकर हैं। साल 2014 में उन्होंने एक टीवी शो बनाया था, जिसने लंबे अरसे तक दर्शकों को एंटरटेन किया। उस धारावाहिक का नाम था, कुमकुम भाग्य (Kumkum Bhagya)। इस डेली सोप की कहानी और कास्ट फैंस को काफी पसंद आई थी। टीवी चैनल जी टीवी पर प्रसारित होने वाले कुमकुम भाग्य में लेडी खलनायिका तनु (Kumkum Bhagya Cast) का दबदबा खूब देखने को मिला था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कैरेक्टर को अभिनेत्री लीना जुमानी (Leena Jumani) ने प्ले किया था। लीना टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन उनका लुक अब 14 साल बाद पूरी तरह से चेंज हो गया है। बदल गया कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस का लुक टीवी सीरियल्स मनोरंजन जगत का एक अहम हिस्सा रहे हैं। समय-समय पर कई पॉपुलर धारावाहिक आए और गए। ऐसा ही एक शो कुमकुम भाग्य रहा, जिसने लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया।