    Kumkum Bhagya की लेडी विलेन 'तुन' की काया हो गई पलट, 14 साल बाद अब ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    Kumkum Bhagya Cast: छोटे पर्दे के लोकप्रिय धारावाहिकों में टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य का नाम भी शामिल होता है। निर्माता एकता कपूर के इस डेली सोप में लेडी खलानियका तनुश्री का किरदार काफी पॉपुलर हुआ था। आज इस अभिनेत्री का लुक पूरी तरह से बदल गया है। 

    कुमकुम भाग्य फेम अभिनेत्री (फोटो क्रेडिट-फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एकता कपूर छोटे पर्दे की दिग्गज फिल्ममेकर हैं। साल 2014 में उन्होंने एक टीवी शो बनाया था, जिसने लंबे अरसे तक दर्शकों को एंटरटेन किया। उस धारावाहिक का नाम था, कुमकुम भाग्य (Kumkum Bhagya)। इस डेली सोप की कहानी और कास्ट फैंस को काफी पसंद आई थी। टीवी चैनल जी टीवी पर प्रसारित होने वाले कुमकुम भाग्य में लेडी खलनायिका तनु (Kumkum Bhagya Cast) का दबदबा खूब देखने को मिला था। 

    इस कैरेक्टर को अभिनेत्री लीना जुमानी (Leena Jumani) ने प्ले किया था। लीना टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन उनका लुक अब 14 साल बाद पूरी तरह से चेंज हो गया है। 

    बदल गया कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस का लुक

    टीवी सीरियल्स मनोरंजन जगत का एक अहम हिस्सा रहे हैं। समय-समय पर कई पॉपुलर धारावाहिक आए और गए। ऐसा ही एक शो कुमकुम भाग्य रहा, जिसने लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया।

    यूं तो कुमकुम भाग्य की लीड स्टार कास्ट में अभिनेता साबिर अहलूवालिया और सृष्टि झा शामिल थे। लेकिन इसमें लेडी खालनायिका की भूमिका अभिनेत्री लीना जुमानी ने निभाई थी। कुमकुम भाग्य की तनुश्री के किरदार में काफी दमदार दिखीं और अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने हर किसी का दिल जीता।

    कुमकुम भाग्य के 14 साल बाद अब लीना का लुक एकदम से बदल गया है। असल जिंदगी में हद से ज्यादा हॉट हैं और उनकी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। 

    लीना जुमानी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद इन फोटोज से उनकी बोल्डनेस का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

    35 वर्षीय लीना बेहद खूबसरत और गॉर्जियस दिखती हैं। खासतौर पर बिकिनी में उनका लुक कहर बरपाता है। लीना की ये फोटोज फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराने का काम करती हैं। 

    लीना के पॉपुलर शोज

    कुमकुम भाग्य टीवी सीरियल ने लीना जुमानी के एक्टिंग करियर में अहम भूमिका अदा की। इस धारावाहिक से उन्होंने रातोंरात फेम मिला और वह छोटे पर्दे की लोकप्रिय अदाकाराओं में शामिल हुईं। उनके कुछ शोज के नाम इस प्रकार हैं-

    • कोई आने को है

    • शुभ विवाह

    • आहट

    • तेरे लिए

    • पुर्नविवाह

    • कुमकुम भाग्य

    • कुंडली भाग्य

    इसके अलावा बतौर एक्ट्रेस लीना जुमानी सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म हिम्मतवाला भी नजर आ चुकी हैं। 

