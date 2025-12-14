Bhabiji Ghar Par Hain 2.0 में हुई पुरानी अंगूरी की एंट्री, फैंस बोले- 'ये तो हमारी ओरिजनल...'
शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) 10 साल बाद लोकप्रिय कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' में वापसी कर रही हैं। फैंस उनकी वापसी को लेकर बेहद उत्साहित ह
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) के फैंस के लिए अच्छी खबर है। करीब 10 साल के लंबे गैप के बाद एक्ट्रेस दोबारा से वापसी कर रही हैं वो भी आपके फेवरेट शो में। पॉपुलर कॉमेडी सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं में नजर आ रही इस एक्ट्रेस ने बहुत पहले कुछ अनबन के चलते शो को अलविदा कह दिया था लेकिन अब वापसी की प्लानिंग में हैं।
वापस आ रही पुरानी भाभी
शिल्पा शिंदे के जाने के बाद शो में उनकी जगह शुभांगी आत्रे अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आ रही थीं। फिलहाल शिल्पा की वापसी के चांसेज नजर आ रहे हैं वो भी एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। फैंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।
शो में आएगा भूतिया ट्विस्ट
शनिवार को 'भाभीजी घर पर हैं' के निर्माताओं ने नए सीजन का टीजर जारी किया। जहां मूल शो पूरी तरह से कॉमेडी पर आधारित था, वहीं आने वाले सीजन के टीजर में भूतिया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यह टीजर अंगूरी, तिवारी, विभूति और अनीता जैसे जाने-पहचाने किरदारों को घूंघटगंज नामक एक अनजान गांव में ले जाता है। वहां उनकी नजर एक अजीब सी दिखने वाली मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर वे रुक जाते हैं। एक रोंगटे खड़े कर देने वाले पल में, मूर्ति की साड़ी फिसलकर सीधे अंगूरी पर गिरती है, जो शो में आने वाले डरावने मोड़ का संकेत देती है।
फैंस ने जाहिर की खुशी
वहीं फैंस शिल्पा की वापसी से एक्साइटेड हैं और कमेंटसेक्शन में खुशी जता रहे हैं। एक कमेंट में यूजर ने लिखा, "शुभांगी अंगूरी के रूप में सबसे अच्छी थीं।" एक अन्य ने लिखा, "हमारी अपनी ओरिजिनल अंगूरी भाभी वापस आ गई हैं - बहुत उत्साहित हूं!" एक और ने कमेंट किया, "आखिरकार, ओरिजिनल भाभी आ गईं।" एक प्रशंसक ने यह भी लिखा, "आसिफ सर और शिल्पामैम को फिर से देखने का मौका मिलेगा - वाह, यह बहुत बढ़िया है।"
