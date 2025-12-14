Bhabiji Ghar Par Hain 2.0 में हुई पुरानी अंगूरी की एंट्री, फैंस बोले- 'ये तो हमारी ओरिजनल...'

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) के फैंस के लिए अच्छी खबर है। करीब 10 साल के लंबे गैप के बाद एक्ट्रेस दोबारा से वापसी कर रही हैं वो भी आपके फेवरेट शो में। पॉपुलर कॉमेडी सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं में नजर आ रही इस एक्ट्रेस ने बहुत पहले कुछ अनबन के चलते शो को अलविदा कह दिया था लेकिन अब वापसी की प्लानिंग में हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वापस आ रही पुरानी भाभी शिल्पा शिंदे के जाने के बाद शो में उनकी जगह शुभांगी आत्रे अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आ रही थीं। फिलहाल शिल्पा की वापसी के चांसेज नजर आ रहे हैं वो भी एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। फैंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।