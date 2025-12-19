2026 में दूसरी बार दूल्हा बनेंगे Shalin Bhanot?, बिग बॉस में लड़ाया था टीना दत्ता संग इश्क!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रोडीज से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर शालीन भनोट ने साल 2009 में एक्ट्रेस दलजीत कौर संग शादी की थी, लेकिन छह साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। एक तरफ जहां दलजीत कौर ने दूसरी शादी कर ली, तो वहीं शालीन भनोट अब तक अकेले रहे।

हालांकि, अब पहली पत्नी से अलग होने के काफी समय बाद शालीन भनोट दूसरी शादी की प्लानिंग में हैं। खबर आ रही थी कि बिग बॉस 16 फेम शालीन भनोट साल 2026 में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी में हैं, जिस पर अब हाल ही में एक्टर ने खुद एक खास बातचीत में रिएक्ट किया है।