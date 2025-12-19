Language
    2026 में दूसरी बार दूल्हा बनेंगे Shalin Bhanot?, बिग बॉस में लड़ाया था टीना दत्ता संग इश्क!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर से डिवोर्स के 10 साल बाद अब शालीन भनोट अपनी जिंदगी में एक बार फिर से सेटल होने की प्लानिंग में हैं। कुछ दिनों पहले खबर थी कि 2 ...और पढ़ें

    शालीन भनोट कर लेंगे 2025 में शादी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रोडीज से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर शालीन भनोट ने साल 2009 में एक्ट्रेस दलजीत कौर संग शादी की थी, लेकिन छह साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। एक तरफ जहां दलजीत कौर ने दूसरी शादी कर ली, तो वहीं शालीन भनोट अब तक अकेले रहे।

    हालांकि, अब पहली पत्नी से अलग होने के काफी समय बाद शालीन भनोट दूसरी शादी की प्लानिंग में हैं। खबर आ रही थी कि बिग बॉस 16 फेम शालीन भनोट साल 2026 में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी में हैं, जिस पर अब हाल ही में एक्टर ने खुद एक खास बातचीत में रिएक्ट किया है।

    वह मुझे सिंगल नहीं देखना चाहते- शालीन भनोट

    टेली टॉक इंडिया से खास बातचीत करते हुए शालीन भनोट ने 2026 में अपनी शादी की खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा, "मेरे जो करीबी हैं, वह मुझसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि अब मैं सिंगल नहीं रहूं। मेरी जिंदगी में एक दौर आने वाला है, और मैं स्ट्रेस हूं। मेरे रिश्तेदार और दोस्त ये मेनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अब सिंगल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे सभी दोस्त या तो शादीशुदा हैं या फिर मैरिड हैं। वह चाहते हैं कि मेरी अगले साल शादी हो जाए"।

    शालीन भनोट ने अपने माता-पिता के बारे में बात करते हुए कहा, "मेरे पैरेंट मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं अपने सारे स्पेशल मोमेंट उनके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता हूं"।

    बिग बॉस 16 में टीना दत्ता संग बढ़ी थीं नजदीकियां

    शालीन भनोट को उनके फ्लर्टी अंदाज के लिए काफी जाना जाता है। जब वह बिग बॉस 16 में बतौर पार्टिसिपेंट आए थे, तो एक्टर का नाम सुम्बुल तौकीर से लेकर टीना दत्ता जैसे कंटेस्टेंट के साथ जुड़ा था। टीना दत्ता और शालीन की तो घर में काफी नजदीकियां भी देखने को मिली थी, लेकिन शो का एंड होते-होते दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया।

    आपको बता दें कि दलजीत कौर से पहली शादी से शालीन का एक बेटा है, जिसका नाम जेडन है। एक्टर का नाम निया शर्मा के साथ भी जुड़ चुका है, जो उनकी काफी अच्छी दोस्त हैं।

