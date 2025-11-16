Shaktimaan Returns: लौट रहा है 90s का सुपरहीरो शो 'शक्तिमान', Mukesh Khanna ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

प्रियंका सिंह, मुंबई । भले ही अभिनेता मुकेश खन्ना ‘शक्तिमान’ फिल्म के लिए अब भी अभिनेता की तलाश कर रहे हों, लेकिन अपने इस पसंदीदा पात्र को वह ऑडियो फार्मेट में लेकर आ गए हैं। ‘शक्तिमान रिटर्न्स’ ऑडियो सीरीज के 40 एपिसोड के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी है। साल 1997 से लेकर साल 2005 तक चले यह सीरीज धारावाहिक ‘शक्तिमान’ के पात्र पर आधारित है।

इसे लेकर मुकेश कहते हैं, ‘फिल्म को लेकर अब भी बातचीत चल रही थी। मेरे पास ऑडियो सीरीज का प्रस्ताव आया, तो मैंने सोचा करते हैं, क्योंकि वह शक्तिमान के पात्र के मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे थे।’

धारावाहिक ‘शक्तिमान’ को आवाज के जरिए दमदार दिखाना कैसा अनुभव रहा? इस पर वह बताते हैं, ‘अभिनेता बनने से पहले मैं रेडियो आर्टिस्ट था। उस जमाने में कई प्रोग्राम्स आते थे, मैं रेडियो पर नाटक करता था। फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद मैंने रेडियो और डबिंग में काम किया। इस बार तो मैं उस पात्र के लिए डबिंग कर रहा था, जिसे इतने वर्षों तक निभाया है। शक्तिमान फिल्म में हो रही देरी को लेकर मुकेश कहते हैं, ‘कलाकार की खोज जारी है। ज्यादा बता नहीं सकता।

शक्तिमान का रोल पहले रणवीर सिंह द्वारा करने की खबरें थीं। मुकेश कहते हैं, ‘बड़े कलाकारों की एक छवि बनी हुई है, जो शक्तिमान की छवि के साथ टकराती है। इसलिए मैं कहता हूं पूरे देश में एक टैलेंट प्रतियोगिता करा लेनी चाहिए और नए लड़के को चुन लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, कामर्शियल बातें बीच में आ जाती हैं, क्योंकि सौ करोड़ की फिल्म बनने जा रही है।’