    Shaktimaan Returns: लौट रहा है 90s का सुपरहीरो शो 'शक्तिमान', Mukesh Khanna ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:45 AM (IST)

    Shaktimaan Returns: अभिनेता मुकेश खन्ना के सुपरहीरो शो शक्तिमान ने 90 के दशक में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। अब ये लोकप्रिय धारावाहिक एक नए अंदाज में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

    Hero Image

    वापस आ रहा है शक्तिमान (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    प्रियंका सिंह, मुंबई । भले ही अभिनेता मुकेश खन्ना ‘शक्तिमान’ फिल्म के लिए अब भी अभिनेता की तलाश कर रहे हों, लेकिन अपने इस पसंदीदा पात्र को वह ऑडियो फार्मेट में लेकर आ गए हैं। ‘शक्तिमान रिटर्न्स’ ऑडियो सीरीज के 40 एपिसोड के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी है। साल 1997 से लेकर साल 2005 तक चले यह सीरीज धारावाहिक ‘शक्तिमान’ के पात्र पर आधारित है।

    इसे लेकर मुकेश कहते हैं, ‘फिल्म को लेकर अब भी बातचीत चल रही थी। मेरे पास ऑडियो सीरीज का प्रस्ताव आया, तो मैंने सोचा करते हैं, क्योंकि वह शक्तिमान के पात्र के मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे थे।’

    धारावाहिक ‘शक्तिमान’ को आवाज के जरिए दमदार दिखाना कैसा अनुभव रहा?

    इस पर वह बताते हैं, ‘अभिनेता बनने से पहले मैं रेडियो आर्टिस्ट था। उस जमाने में कई प्रोग्राम्स आते थे, मैं रेडियो पर नाटक करता था। फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद मैंने रेडियो और डबिंग में काम किया। इस बार तो मैं उस पात्र के लिए डबिंग कर रहा था, जिसे इतने वर्षों तक निभाया है। शक्तिमान फिल्म में हो रही देरी को लेकर मुकेश कहते हैं, ‘कलाकार की खोज जारी है। ज्यादा बता नहीं सकता।

    shaktimaan

    मैं यही चाहता हूं कि जो भी शक्तिमान बने, वो वैसा हो, जैसा शक्तिमान को दिखना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि इसके लिए कोई स्टार नहीं चाहिए, शक्तिमान अपने आप में स्टार है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे बाद जो भी शक्तिमान बने, इसकी विरासत को आगे लेकर जाए। हमारी कहानी में संस्कार और योग है। शक्तिमान यौगिक सुपरहीरो है। ऐसा कलाकार चाहिए, जो वैसा दिखे। शक्तिमान के लिए पाजिटिव चेहरा होना चाहिए। इसलिए इसकी कास्टिंग कठिन है।’

    शक्तिमान का रोल पहले रणवीर सिंह द्वारा करने की खबरें थीं।

    मुकेश कहते हैं, ‘बड़े कलाकारों की एक छवि बनी हुई है, जो शक्तिमान की छवि के साथ टकराती है। इसलिए मैं कहता हूं पूरे देश में एक टैलेंट प्रतियोगिता करा लेनी चाहिए और नए लड़के को चुन लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, कामर्शियल बातें बीच में आ जाती हैं, क्योंकि सौ करोड़ की फिल्म बनने जा रही है।’

    पिछले दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से निर्मित ‘महाभारत: एक धर्मयुद्ध’ सीरीज प्रदर्शित हुई है। इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर मुकेश ने कहा, ‘मैंने वह देखा नहीं है, देखूंगा। महाभारत जब भी बनेगा, उसकी तुलना साल 1988 में बने शो से जरूर होगी। हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। अब मैं लोगों के लिए रेफरेंस हूं। ऐसा नहीं है कि कोई उस धारावाहिक नकल कर रहा है, इसे प्रेरणा कह सकते हैं।’

