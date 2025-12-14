Shaka Laka Boom Boom फेम संजू बनने वाले हैं पापा, शादी के 1 साल बाद ही दे दी गुड न्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्टर किंशुक वैद्य ने फैंस के साथ एक एक्साइटिंगन्यूज शेयर की है। शाका लाकाबूमबूम में संजू का रोल निभाने वाले एक्टर बहुत जल्द पापा बनने वाले हैं। एक्टर ने साल 2004 में दीक्षा नागपाल से शादी की थी और अब इस जोड़ी ने एक ज्वाइंट पोस्ट के जरिए माता-पिता बनने के फेज में उतरने की खुशी फैंस के साथ शेयर की।



