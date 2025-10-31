महाभारत की कुंती Shafaq Naaz ने गुपचुप रचाई शादी? नहीं बताया पार्टनर का नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत में कुंती का किरदार निभाने वाली पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस शफक नाज (Shafaq Naaz) ने गुपचुप शादी कर ली है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक इंस्टा पोस्ट के जरिए दी। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो अपने पति को किस करती नजर आ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन है शफक के ब्वॉयफ्रेंड? शफक ने अपने साथी का नाम तो नहीं बताया और न ही कैप्शन में जानकारी दी। एक्ट्रेस ने कई सारी मोनोक्रोम तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो अपने पार्टनर के साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताती नजर आ रही हैं। एक फोटो में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में बस "घर" लिखा और एक लाल दिल वाला इमोजी भी लगाया।