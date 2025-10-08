20 साल बाद Saat Phere की 'सलोनी' की काया हो गई पलट, लेटेस्ट फोटो देख पहचान पाना होगा मुश्किल

टीवी इंडस्ट्री के फेमस डेली सोप के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें सात फेरे-सलोनी का सफर (Saat Phere Saloni Ka Safar) का नाम जरूर शामिल होगा। एक वक्त ऑडियंस का फेवरेट रहने वाले इस शो में सलोनी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री राजश्री ठाकुर (Rajshree Thakur) ने हर किसी का दिल जीता था। आज वह कैसी दिखती हैं उनकी लेटेस्ट फोटोज देखकर पता लगाते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Saat Phere- Saloni Ka Safar एक वक्त पर छोटे पर्दे के सबसे कल्ट शोज में शामिल होता है। लगभग 4 साल तक टीवी पर दर्शकों का दिल जीतने वाला ये डेली सोप हर किसी का फेवरेट माना जाता था। सलोनी और नाहर सिंह की जोड़ी देश के हर घर के कोने-कोने तक मशहूर हुई थी।

खासतौर पर सलोनी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री राजश्री ठाकुर (Rajshree Thakur) ने काफी लोकप्रियता हासिल की। सात फेरे में सिंपल सी दिखने वालीं सलोनी यानी राजश्री का लुक अब एक दम से बदल गया है। उनकी लेटेस्ट फोटोज देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।

अब कैसी दिखती हैं सात फेरे की सलोनी जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सात फेरे- सलोनी का सफर हर भारत से चुनिंदा पॉपुलर डेली सोप में शामिल है। सलोनी की भूमिका में राजश्री ठाकुर ने अपनी कमाल की अदाकारी की छाप छोड़ी थी।