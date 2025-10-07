Kasautii Zindagii Kay की 'कोमोलिका' का इतना बदल गया लुक, 24 साल बाद ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस

Shweta Tiwari का लोकप्रिय धारावाहिक कसौटी जिंदगी की एक वक्त पर दर्शकों की पहली पसंद माना जाता था। इस शो में लेडी खलनायिका कोमोलिका का किरदार अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया ( Urvashi Dholakia) ने निभाया था। अब 24 साल बाद उनका लुक काफी हद तक बदल गया है जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्टार प्लस टीवी चैनल पर समय-समय पर काफी पॉपुलर डेली सोप देखने को मिले। साल 2001 में इस टीवी चैनल पर एक कल्ट धारावाहिक टेलीकास्ट किया गया था, जिसने 7 सालों तक छोटे पर्दे पर राज किया। शो का नाम था कसौटी जिंदगी की (kasautii Zindagii Kay)।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) स्टारर इस टीवी शो में लेडी खलनायिका कोमोलिका के तौर पर अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia) ने अपनी छाप छोड़ी। आज 24 साल बाद कसौटी जिंदगी की कोमोलिका का हुलिया पूरी तरह से बदल गया। एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज देखकर आपको हैरानी होगी। आइए एक नजर उनकी कुछ अनसनी फोटो पर डालते हैं।

बदल गया कोमोलिका का लुक जिस वक्त कसौटी जिंदगी को टीवी पर प्रसारित किया गया था। उस समय उर्वशी ढोलकिया की उम्र 21 साल की थी और इतनी कम ऐज में उन्होंने कोमोलिका का नेगेटिव रोल अदा कर टीवी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था।