Kasautii Zindagii Kay की 'कोमोलिका' का इतना बदल गया लुक, 24 साल बाद ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस
Shweta Tiwari का लोकप्रिय धारावाहिक कसौटी जिंदगी की एक वक्त पर दर्शकों की पहली पसंद माना जाता था। इस शो में लेडी खलनायिका कोमोलिका का किरदार अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया ( Urvashi Dholakia) ने निभाया था। अब 24 साल बाद उनका लुक काफी हद तक बदल गया है जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्टार प्लस टीवी चैनल पर समय-समय पर काफी पॉपुलर डेली सोप देखने को मिले। साल 2001 में इस टीवी चैनल पर एक कल्ट धारावाहिक टेलीकास्ट किया गया था, जिसने 7 सालों तक छोटे पर्दे पर राज किया। शो का नाम था कसौटी जिंदगी की (kasautii Zindagii Kay)।
श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) स्टारर इस टीवी शो में लेडी खलनायिका कोमोलिका के तौर पर अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia) ने अपनी छाप छोड़ी। आज 24 साल बाद कसौटी जिंदगी की कोमोलिका का हुलिया पूरी तरह से बदल गया। एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज देखकर आपको हैरानी होगी। आइए एक नजर उनकी कुछ अनसनी फोटो पर डालते हैं।
बदल गया कोमोलिका का लुक
जिस वक्त कसौटी जिंदगी को टीवी पर प्रसारित किया गया था। उस समय उर्वशी ढोलकिया की उम्र 21 साल की थी और इतनी कम ऐज में उन्होंने कोमोलिका का नेगेटिव रोल अदा कर टीवी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
तब की उर्वशी और अब की उर्वशी में जमीन और आसमान का अंतर आ गया है, जिसका अंदाजा आप टीवी एक्ट्रेस की इन फोटोज को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। बदलते समय के साथ-साथ उर्वशी ढोलकिया का लुक भी पूरी तरह से बदल गया है।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
अब उर्वशी पहले से ज्यादा हॉट और बोल्ड हो गई हैं। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत हैं।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
46 साल उम्र में वह कितनी ज्यादा हॉट हैं, उसकी गवाही ये फोटोज दे रही हैं। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा के तौर पर उर्वशी को जाना जाता है।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
जिसमें अहम योगदान स्टार प्लस के कसौटी जिंदगी की टीवी सीरियल का रहा है। करियर की शुरुआत में ही इस धारावाहिक ने उर्वशी को घर-घर पहचान दिलाई।
उर्वशी की रोचक निजी जिंदगी
गौर किया जाए उनकी रियल लाइफ की तरफ तो 16 साल की उम्र में अनुज सचदेवा संग शादी रचाई थी और एक साल बाद वह दो जुड़वा बच्चों की मां बनीं। लेकिन इसी दौरान उनका तलाक भी हो गया और उर्वशी सिंगल मदर के तौर पर अपने दोनों लड़कों का पालन-पोषण किया। अभिनेत्री के दोनों बेटों के नाम- क्षितिज और सागर ढोलकिया है। बता दें कि उर्वशी ढोलकिया सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 6 की विजेता रही हैं।
