Rubina Dilaik के नकली पति बन 6 लोगों ने किया बड़ा फ्रॉड, बैंक से अब लोन नहीं उठा पाएंगे Abhinav Shukla!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पति पत्नी और पंगा रियलिटी शो की विनर रुबीना दिलैक के पति बनकर बैंक में हाल ही में एक बड़ा फ्रॉड किया। इस बात का खुलासा खुद एक्टर और बिग बॉस 14 (Bigg Boss) 14 की विनर के पति अभिनव शुक्ला ने किया है।

अभिनव शुक्ला ने एक वीडियो जारी करके बताया कि उनके साथ हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं: सिबिल रिपोर्ट से पता चला अभिनव को स्कैम अभिनव शुक्ला ने 21 नवंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और खुद के साथ हुए बड़े स्कैम के बारे में फैंस को बताया। उन्होंने वीडियो में कहा, "हाल ही में, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है और मैं आपके साथ इसलिए ये शेयर कर रहा हूं कि ताकि ऐसा स्कैम आपके साथ न हो। या ये भी हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है और आपको पता भी नहीं है"।