Rubina Dilaik के नकली पति बन 6 लोगों ने किया बड़ा फ्रॉड, बैंक से अब लोन नहीं उठा पाएंगे Abhinav Shukla!
ऑनलाइन फ्रॉड के चल रहे स्कैम का हाल ही में शिकार पति-पत्नी पंगा के विनर और रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला बने हैं। अभिनव ने हाल ही में फैंस को सतर्क करते हुए बताया कि उनके साथ किस तरह का स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से एक्टर अब कुछ समय के लिए अपना लोन नहीं उठा पाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पति पत्नी और पंगा रियलिटी शो की विनर रुबीना दिलैक के पति बनकर बैंक में हाल ही में एक बड़ा फ्रॉड किया। इस बात का खुलासा खुद एक्टर और बिग बॉस 14 (Bigg Boss) 14 की विनर के पति अभिनव शुक्ला ने किया है।
अभिनव शुक्ला ने एक वीडियो जारी करके बताया कि उनके साथ हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं:
सिबिल रिपोर्ट से पता चला अभिनव को स्कैम
अभिनव शुक्ला ने 21 नवंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और खुद के साथ हुए बड़े स्कैम के बारे में फैंस को बताया। उन्होंने वीडियो में कहा, "हाल ही में, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है और मैं आपके साथ इसलिए ये शेयर कर रहा हूं कि ताकि ऐसा स्कैम आपके साथ न हो। या ये भी हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है और आपको पता भी नहीं है"।
यह भी पढ़ें- Pati Patni Aur Panga Winner: टीवी की इस हिट जोड़ी ने जीता पति पत्नी और पंगा, फेल हो गए सारे गणित
उन्होंने आगे कहा, "मैंने लाइफ में पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया और जब मेरी सिबिल रिपोर्ट आई तो उसमें बैंकवालों ने मुझे बताया कि सर आपके नाम पर 6 व्यक्तियों ने लोन ले रखा है। मतलब, मेरा पैन कार्ड यूज करके, उन्होंने नकली ईमेल आईडी बना के, अलग-अलग नंबरों से अलग-अलग एड्रेस से लोन ले रखे हैं मेरे पैन कार्ड यूज करके"।
View this post on Instagram
मैं अब लोन नहीं ले पा पाऊंगा
अभिनव शुक्ला ने आगे कहा, "मेरे अकाउंट से पैसे नहीं गए हैं, लेकिन अब वो लोन मैं नहीं ले पाऊंगा। वह लोन पास करवाने के लिए अब मुझे ये सिबिल (CIBIL Score) रिपोर्ट को ठीक करवाना होगा और आपको पता है कि अपने देश में काम कैसे होता है। पहले पुलिस स्टेशन जाइए, FIR करवाइए, फिर सिबिल अथॉरिटी को लिखिए, फिर मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो जिस व्यक्ति ने आज तक कभी लोन नहीं लिया है या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, जो मेरी तरह है, वह अपना सिबिल स्कोर जरूर चैक करे, हो सकता है कि आपके साथ भी साइलेंट फ्रॉड हो रहा हो।
अभिनव शुक्ला ने खुद के साथ हुए बड़े फ्रॉड के बारे में समझाते हुए फैंस से ये गुजारिश की कि वह इस तरह के ऑनलाइन स्कैम से सतर्क रहें।
यह भी पढ़ें- Pati Patni Aur Panga Finale: फिनाले से पहले ही आ गया फाइनलिस्ट का नाम, फैंस ने इस जोड़ी को बताया विजेता
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।