Pati Patni Aur Panga Finale: फिनाले से पहले ही आ गया फाइनलिस्ट का नाम, फैंस ने इस जोड़ी को बताया विजेता
टीवी शो "पति-पत्नी और पंगा" का फिनाले करीब है, जिसमें कई सेलिब्रिटी कपल्स ने हिस्सा लिया। दर्शक बेसब्री से विजेता का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को लेकर चर्चा तेज है। ग्रैंड फिनाले 15 और 16 नवंबर को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। पति-पत्नी और पंगा का फिनाले काफी करीब है। हंसी, नोक-झोंक, वादे पर आधारित ये शो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसमें अभिनव शुक्ला और रूबीनादिलैक, गुरुमीत चौधरी और देबिनाबनर्जी, हिना खान और रॉकी जयसवाल, स्वरा भास्कर और फहद अहमद, गीता फोगट और पवन कुमार, सुधेश लेहरी और ममता लेहरी और अविका गौड़ और मिलिंद चंदवानी की जोड़ी नजर आई।
लोगों ने बताया बेस्ट जोड़ी का नाम
फिनाले वीकेंड से पहले जनता ने अपना फैसला सुना दिया और बताया कि कौन शो का अगला विनर होगा। जीतने वाली जोड़ी को 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी' का खिताब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।
यह भी पढ़ें- शादी के बाद Hina Khan और रॉकी जायसवाल के बीच शुरू हुए पंगे, AC और खर्राटे से चालू नया ड्रामा, वीडियो आया सामने
Welcome to the finale of #patipatniaurpanga #rubinav #HERO #abhisha there r lots of twists in the finale 😍🤯be ready pic.twitter.com/Myxf30KkQ6— The insider (@sohail50k) November 11, 2025
एक यूजर ने एक्स पर लिखा, "उम्मीद है रुबीना और अभिनव लड्डू वाली ट्रॉफी उठाएंगे। दुआ है ऐसा हो।" एक और नेट्वीट किया, "काश रुबीना और अभिनव जीतते।"
View this post on Instagram
कब है ग्रैंड फिनाले
पति पत्नी और पंगा का ग्रैंड फिनाले इस वीकेंड 15 और 16 नवंबर को होगा। एपिसोड रात 9 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा। आप इसे जियोहॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। पति पत्नी और पंगा के विजेता की घोषणा रविवार को की जाएगी। इस सीजन के विजेता को ट्रॉफी के रूप में चांदी में लिपटे लड्डू मिलेंगे।
पति पत्नी और पंगा के फिनाले एपिसोड में, विजेता वह होगा जिसके पास सबसे ज्यादा शादी के लड्डू होंगे। इन लड्डुओं की गिनती शो में किए गए अलग-अलग टास्क के आधार पर की जाएगी। पति पत्नी और पंगा का फिनाले लगभग 3 महीने तक चला। उम्मीद है कि ग्रैंडफिनाले में कई सेलेब्स शामिल होंगे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।