Pati Patni Aur Panga Finale: फिनाले से पहले ही आ गया फाइनलिस्ट का नाम, फैंस ने इस जोड़ी को बताया विजेता

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। पति-पत्नी और पंगा का फिनाले काफी करीब है। हंसी, नोक-झोंक, वादे पर आधारित ये शो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसमें अभिनव शुक्ला और रूबीनादिलैक, गुरुमीत चौधरी और देबिनाबनर्जी, हिना खान और रॉकी जयसवाल, स्वरा भास्कर और फहद अहमद, गीता फोगट और पवन कुमार, सुधेश लेहरी और ममता लेहरी और अविका गौड़ और मिलिंद चंदवानी की जोड़ी नजर आई।

लोगों ने बताया बेस्ट जोड़ी का नाम फिनाले वीकेंड से पहले जनता ने अपना फैसला सुना दिया और बताया कि कौन शो का अगला विनर होगा। जीतने वाली जोड़ी को 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी' का खिताब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।