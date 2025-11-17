Language
    Pati Patni Aur Panga Winner: टीवी की इस हिट जोड़ी ने जीता पति पत्नी और पंगा, फेल हो गए सारे गणित

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    Pati Patni Aur Panga Winner Name: छोटे पर्दे के लोकप्रिय रियलिटी शो पत्नी पत्नी और पंगा का रविवार को ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। इस रियलिटी शो को टीवी की एक मशहूर जोड़ी ने जीता है। 

    पत्नी पत्नी और पंगा को मिल गया विनर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पत्नी पत्नी और पंगा छोटे पर्दे का एक लोकप्रिय रियलिटी शो बन गया है। बीते दिनों से सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी का ये शो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। रविवार 16 नवंबर को पत्नी पत्नी और पंगा सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें छोटे पर्दे के फेमस कपल ने जीत का परचम लहराया है। 

    पत्नी पत्नी और पंगा (Pati Aur Patni Panga Winner) की चैंपियन बनकर इस सेलेब्स की जोड़ी ने बाकी अन्य 6 जोड़ियो को परास्त किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस रियलिटी शो का विनर कौन सा कपल बना है। 

    ये जोड़ी बनी पत्नी पत्नी और पंगा की विनर

    रविवार रात को पत्नी पत्नी और पंगा के विनर के तौर पर अभिनेता अभिनव शुक्ला (Avinabh Shukla) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) की जोड़ी ने जीत हासिल की। फिनाले में इन दोनों ने गुरमीत चौधरी और देबिना मुखर्जी की जोड़ी को परास्त किया है। शो की होस्ट सोनाली बेंद्रे ने रुबीना और अभिवन के नाम का बतौर विजेता एलान किया, साथ ही गुरमीत और देबिना की जोड़ी को रनअप रहकर संतुष्ट होना पड़ा। 

    इससे पहले पत्नी पत्नी और पंगा के ग्रैंड फिनाले में विनर के तौर पर हिना खान और रॉकी जायसवाल की जोड़ी को देखा जा रहा था। लेकिन फिनाले में सारे गणित फेल हो गए और रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला की जोड़ी ने सर्वगुण संपन्न जोड़ी की लड्डू वाली ट्रॉफी को अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। इस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले पत्नी पत्नी और पंगा सीजन 1 रियलिटी शो का सपापन हो गया है।

    उम्मीद है कि अगले साल फिर से ये शो अपने सीजन 2 के साथ टीवी और ओटीटी पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आएगा। बता दें कि पत्नी पत्नी और पंगा में इस सीजन रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, गुरुमीत चौधरी-देबिना बनर्जी, हिना खान- रॉकी जयसवाल,  अविका गौड़-मिलिंद चंदवानी, स्वरा भास्कर-फहद अहमद, गीता फोगट-पवन कुमार और सुधेश लेहरी-ममता लेहरी और की जोड़ी नजर आईं।

    रुबीना ने जीता एक और रियलिटी शो 

    छोटे पर्दे की छोटी बहू यानी अभिनेत्री रुबीना दिलैक का रियलिटी शो के मामले में लक काफी अच्छा रहा है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस बॉस 14 का खिताब जीतने के बाद रुबीना ने पति पत्नी और पंगा के रूप में दूसरा रियलिटी शो जीता है। इससे पहले वह झलक दिखला जा सीजन 10 में रनरअप भी रह चुकी हैं। 

