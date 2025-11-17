Pati Patni Aur Panga Winner: टीवी की इस हिट जोड़ी ने जीता पति पत्नी और पंगा, फेल हो गए सारे गणित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पत्नी पत्नी और पंगा छोटे पर्दे का एक लोकप्रिय रियलिटी शो बन गया है। बीते दिनों से सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी का ये शो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। रविवार 16 नवंबर को पत्नी पत्नी और पंगा सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें छोटे पर्दे के फेमस कपल ने जीत का परचम लहराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्नी पत्नी और पंगा (Pati Aur Patni Panga Winner) की चैंपियन बनकर इस सेलेब्स की जोड़ी ने बाकी अन्य 6 जोड़ियो को परास्त किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस रियलिटी शो का विनर कौन सा कपल बना है।

ये जोड़ी बनी पत्नी पत्नी और पंगा की विनर रविवार रात को पत्नी पत्नी और पंगा के विनर के तौर पर अभिनेता अभिनव शुक्ला (Avinabh Shukla) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) की जोड़ी ने जीत हासिल की। फिनाले में इन दोनों ने गुरमीत चौधरी और देबिना मुखर्जी की जोड़ी को परास्त किया है। शो की होस्ट सोनाली बेंद्रे ने रुबीना और अभिवन के नाम का बतौर विजेता एलान किया, साथ ही गुरमीत और देबिना की जोड़ी को रनअप रहकर संतुष्ट होना पड़ा।