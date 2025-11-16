Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी ने 'बिग बॉस 19' में किया अनाउंस, पढ़ें कब और कहां देख सकेंगे रियलिटी शो?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शेट्टी ने मशहूर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के की सीजन को होस्ट किया है और इस शो के लाखों फैंस हैं। अब रोहित ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिसे सुनकर इस शो को पसंद करने वाले खुश हो जाएंगे।

रोहित ने किया बड़ा अनाउंसमेंट रोहित शेट्टी बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार को होस्ट कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान किसी वजह से मौजूद नहीं हो सके। इस शो के स्टेज से रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी के अगले सीजन यानि 'खतरों के खिलाड़ी 15' की घोषणा कर दी है। उन्होंने 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में यह घोषणा की कि खतरों के खिलाड़ी का अगला सीजन 2026 में आने वाला है।

BB19 TANYA MITTAL SHOW pic.twitter.com/rZs9Mhdi0V — ROLEX 🇺🇸 (@TPD81498900) November 15, 2025 'फियर फैक्टर' का भारतीय रुपांतरण 'खतरों के खिलाड़ी', 2008 से प्रसारित हो रहा है और 2024 में इसका 14वां सीजन पूरा हो गया। इस साल टेलीविजन पर इसके ना आने से अटकलें लगाई जा रही थीं कहीं ये बंद तो नहीं हो गया। हालांकि निर्देशक के इस अनाउंसमेंट ने फैंस को खुश कर दिया है।