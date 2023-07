Bigg Boss OTT 2: 'आप स्लो पॉइजन हैं', पूजा भट्ट ने जिया शंकर को लेकर खोया आपा, लगाई ऐसी क्लास, सभी हुए हैरान

Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 में हर दिन किसी न किसी की लड़ाई होती रहती है। इस बार पूजा भट्ट ने जिया शंकर को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने एक्ट्रेस की पोल पट्टी खोलकर रख दी। बिग बॉस में पहली बार पूजा भट्ट का ऐसा अवतार देखने को मिला जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स से तक तारीफ मिल रही है।

File Photo of Pooja Bhatt and Jiya Shankar. Photo Credit: Instagram

HighLights पूजा भट्ट ने जिया शंकर को लेकर खोया अपना आपा जिया को बताया स्लो पॉइजन बिग बॉस ओटीटी में पूजा और जिया के बीच हुई भयंकर लड़ाई

Edited By: Karishma Lalwani