Bigg Boss OTT 2: 'मुझे टुन टुन सुनना पसंद नहीं', नॉमिनेशन के बाद अभिषेक मल्हान पर भड़कीं पूजा भट्ट, लगाया आरोप

Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। अक्सर ही कोई न कोई कंटेस्टेंट पूजा भट्ट की रडार पर रहता है। इस बार उनका गुस्सा फुकरा इंसान अभिषेक मल्हन पर फूटा है जिन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया। पूजा ने फुकरा पर बेबिका को बॉडी शेम करने को लेकर काफी कुछ कहा।

Still Image of Pooja Bhatt from Bigg Boss OTT 2

HighLights 'बिग बॉस ओटीटी 2' में हुआ अनोखा नॉमिनेशन नॉमिनेशन टास्क में पूजा भट्ट का नाम शामिल पूजा का अभिषेक मल्हान पर फूटा गुस्सा

Edited By: Karishma Lalwani