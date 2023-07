Bigg Boss OTT 2 में होगी यूट्यूबर एल्विश यादव की वाइल्ड कार्ड एंट्री ? सोशल मीडिया पर हो रही है चर्चा

Elvish Yadav Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 में एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम है फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान। ऐसे में खबर है कि अब एल्विश यादव बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है लेकिन द खबरी ने दावा किया है कि ये नाम कंफर्म है।

Elvish Yadav Bigg Boss Ott 2 Wildcard Entry Photo Credit Instagram

HighLights शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी घर में होगी यूट्यूबर एल्विश यादव की एंट्री अगस्त में होगा शो का फिनाले

नई दिल्ली, जेएनएन। Elvish Yadav Bigg Boss OTT 2: 'बिग बॉस ओटीटी 2' में दर्शकों की पहली पसंद बन चुका है। आए दिन शो में नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में शो के मेकर्स ने इसे 2 हफ्ते और आगे बढ़ा दिया है। इन दिनों घर में 8 लोग बचे हैं। वहीं बीते दिनों शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की भी खबरें तेजी से फैल रही है। बीते दिनों, पुनीत सुपरस्टार और पलक पुरसवानी का नाम सामने आ रहा था। वहीं अब जाने-माने यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा है। जो घर में एंट्री करने जा रहे हैं। बिग बॉस के घर में होगी यूट्यूबर एल्विश यादव की एंट्री ? 'बिग बॉस ओटीटी 2' में पहले से ही एक फेमस यूट्यूबर हैं, जिनका नाम है फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान। एल्विश बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 'द खबरी' ने दावा किया है कि ये नाम कंफर्म है। शो से बाहर हुए साइरस ब्रोचा साइरस ब्रोचा ने बीते दिनों सलमान खान से गुजारिश की थी कि उन्हें इस शो से जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी हेल्थ यहां पर काफी बिगड़ रही है। वहीं अब खबर आ रही है कि साइरस घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन उनके जाने की वजह कुछ और है। बिग बॉस के सेट से एक सूत्र ने कहा, "साइरस को परिवार में अचानक मेडिकल इमरजेंसी के कारण शो छोड़ना पड़ा"। इतना ही नहीं, उनके परिवार ने भी ये गुजारिश की कि इस मुश्किल घड़ी में उनके और उनके परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए"। इस दिन हो सकता है शो का फिनाले वीकेंड के वार में सलमान खान ने शो बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से 'बिग बॉस OTT' के ग्रैंड फिनाले की तारीख का भी कयास लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है अब इस शो का 13 अगस्त ग्रैंड फिनाले होगा। हालांकि इन खबरों मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

Edited By: Aditi Yadav