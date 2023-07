Bigg Boss OTT 2: इस वजह से साइरस ब्रोचा ने अचानक छोड़ा शो, परिवार की तरफ से आया बयान

Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 अपने चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है और इस शो से अब तक तीन कंटेस्टेंट अलविदा कह चुके हैं। हाल ही में खबर आई थी कि साइरस ब्रोचा भी सलमान खान के शो से एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हाल ही में खुद उनके परिवार ने साइरस के शो से एलिमिनेट होने पर मुहर लगाई और उसकी वजह बताई।

bigg boss ott 2 cyrus broacha eliminated from salman khan show due to family medical emergency/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights सलमान खान के शो बिग बॉस ओटीटी 2 से एलिमिनेट हुए साइरस ब्रोचा अचानक इस वजह से साइरस ने छोड़ा बिग बॉस ओटीटी 2 साइरस के परिवार ने जारी किया बयान

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को शुरू हुए अभी महज 3 हफ्ते का समय हुआ है, लेकिन इतने दिनों में घर से अब तक चार बड़े नॉमिनेशन हो चुके हैं। एक तरफ जहां पुनीत सुपरस्टार को 24 घंटे के अंदर ही घर से बाहर का रास्ता मेकर्स ने दिखा दिया था, तो उनके बाद अविनाश सचदेव की एक्स गर्लफ्रेंड पलक पुरसवानी और आकांक्षा पुरी का भी बैक टू बैक एलिमिनेशन हुआ। चौथे हफ्ते में लाइव फीड में जब साइरस ब्रोचा नहीं दिखाई दिए, तो ये अंदाजा लगाया गया कि वह घर से बेघर हो चुके हैं। अब मेकर्स और उनके परिवार ने साइरस के एलिमिनेशन की खबर को कन्फर्म करते हुए, उनके घर से बेघर होने का कारण बताया। इस वजह से सलमान खान के शो से बाहर हुए साइरस ब्रोचा साइरस ब्रोचा ने बीते वीकेंड के वार में सलमान खान से ये गुजारिश की थी कि उन्हें इस शो से जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी हेल्थ यहां पर काफी बिगड़ रही है। हालांकि, सलमान खान ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की। मेकर्स ने उन्हें शो से जाने तो दिया, लेकिन उनकी फैमिली इमरजेंसी के कारण। बिग बॉस के सेट से एक सूत्र ने कहा, "साइरस को परिवार में अचानक मेडिकल इमरजेंसी के कारण शो छोड़ना पड़ा"। इतना ही नहीं, उनके परिवार ने भी ये गुजारिश की कि इस मुश्किल घड़ी में उनके और उनके परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए"। हालांकि, ये बात अब तक क्लियर नहीं है कि साइरस ब्रोचा इस शो में वापस आएंगे या नहीं। सलमान खान से शो छोड़ने की गुजारिश की थी बीते वीकेंड के वार में, साइरस ब्रोचा ने सलमान खान से ये गुजारिश की थी कि उन्हें मिड में शो छोड़ने की इजाजत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वह तीन हफ्ते से ज्यादा घर में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, "मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, मैं अब ये सब नहीं झेल सकता। मैं अब यहां पर नहीं रह सकता, मेरे लिए ये सब डरावना है"। साइरस यहीं पर शांत नहीं हुए, उन्होंने आगे कहा, "मैं फिजिकल रूप से पूरी तरह से खत्म हो चुका हूं सर, मेरा वजन कम हो रहा है। आप जब बोल रहे हैं एक समय के बाद मैं वो सुन भी नहीं रहा हूं। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मुझे बस जाने दो, मैं शो में इससे ज्यादा अपना योगदान नहीं दे सकता उन, मैं यहां पर खुद को मरा हुआ सा महसूस कर रहा हूं"।

Edited By: Tanya Arora