Bigg Boss OTT 2 Elimination: आलिया के बाद इन 3 कंटेस्टेंट में से एक का होगा पत्ता साफ, लटकी नॉमिनेशन की तलवार

Bigg Boss OTT 2 Elimination बिग बॉस ओटीटी 2 का नया सीजन अभी शुरू ही हुआ है कि इस शो से अब तक तीन कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं। पुनीत सुपरस्टार और पलक के बाद अब आलिया ने भी शो को अलविदा कहा। उनके जाते ही अब तीन और मजबूत कंटेस्टेंट्स पर अपनी गलती की वजह से नॉमिनेशन की तलवार लटकी है।

Bigg Boss Ott 2 Elimination After Alia Siddiqui Eviction Jiya Shankar Abhishek Malhan Aka Fukra Insaan and Akanksha Puri/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights आलिया सिद्दीकी के एविक्शन के बाद इन तीन कंटेस्टेंट पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार बिग बॉस ओटीटी 2 इन कंटेस्टेंट्स ने तोड़ा बड़ा नियम बिग बॉस ओटीटी 2 से अब तक तीन कंटेस्टेंट हुए बाहर

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Elimination: सलमान खान के शो बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 में अजब-गजब ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। 17 जून को जब से इस शो की शुरुआत हुई है, तब से ही कंटेस्टेंट एक-दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीते हफ्ते जहां बेबिका का कई घरवालों से जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला, तो वहीं आकांक्षा पुरी पर फेकनेस का टैग लग गया। पहले हफ्ते में ही पलक पुरसवानी और पुनीत सुपरस्टार शो से एलिमिनेट हो गए। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया को मिड वीक एविक्शन झेलना पड़ा। अब आलिया के शो से बाहर होने के बाद तीन और मजबूत कंटेस्टेंट पर नॉमिनेशन की तलवार लटक रही है और इनमें से किसी एक का पत्ता इस हफ्ते साफ हो सकता है। बिग बॉस ओटीटी 2 के दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन में आए ये कंटेस्टेंट आपको बता दें कि बीते सोमवार को घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया, जहां ज्यादातर घरवालों के वोट्स के आधार पर आलिया सिद्दीकी और जिया शंकर इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गईं। हालांकि, आलिया के अचानक नॉमिनेशन से घर में काफी हलचल मच गई। अब हाल ही में बिग बॉस खबरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये जानकारी शेयर की कि तीसरे नॉमिनेशन के बाद अब फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान, जिया शंकर और आकांक्षा पुरी नॉमिनेशन में आ गए हैं। जिया तो पहले से ही नॉमिनेशन में थीं, लेकिन अभिषेक और आकांक्षा ने बिग बॉस के नॉमिनेशन आपस में डिस्कस कर घर के अहम नियम को तोड़ा, जिसकी वजह से उन्हें बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया। 45 दिनों तक चलेगा बिग बॉस ओटीटी 2 सलमान खान की होस्टिंग के साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की शुरुआत जिस तरह से हुई थी, उससे मेकर्स को ये उम्मीद थी कि पहले ही हफ्ते में ये शो टीआरपी लिस्ट में शामिल हो जाएगा, लेकिन पहले हफ्ते का न तो ऑडियंस रिस्पांस अच्छा रहा और न ही टीआरपी लिस्ट में ये शो अपनी जगह बना पाया। रिपोर्ट्स की मानें तो टीआरपी को देखते हुए मेकर्स जल्दी-जल्दी शो से कंटेस्टेंट्स को बाहर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान के शो में अगर किसी का गेम दर्शकों को भा रहा है तो वह अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान हैं, जिन्हें बीते हफ्ते काफी वोट्स मिले।

Edited By: Tanya Arora