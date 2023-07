'अकेली औरत हूं, मेरा घर चलाने के लिए कोई नहीं'; बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट ने बयां किया अपना दर्द

Pooja Bhatt पूजा भट्ट इन दिनों बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2) में नजर आ रही हैं। चार हफ्तों से परिवार से दूर रह रही पूजा ने अब अपना दर्द बयां किया है। एक्ट्रेस ने एक टास्क के दौरान अपने दिल का दर्द बयां किया। पूजा इन दिनों थोड़ा अपसेट है क्योंकि उनके दोस्त साइरस शो से अचानक बाहर हुए है।

Bigg Boss OTT 2, Pooja Bhatt And Abhishek Malhan

Your browser does not support the audio element.

HighLights पूजा भट्ट ने बिग बॉस के घर में बयां किया अपना दर्द एक्ट्रेस पिता महेश कर रही है याद "मैं सिंगल औरत हूं, मेरा घर चलाने के लिए कोई नहीं'

Edited By: Aditi Yadav