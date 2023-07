Pooja Bhatt: 'खुद को सबसे स्मार्ट समझना है सबसे बड़ी गलती', पूजा भट्ट को आजतक है इस बात का बहुत पछतावा

Pooja Bhatt पूजा भट्ट रियलिटी शो बिग बॉस में अपनी गेम स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पछतावों पर बात की। उन्होंने अपनी बॉलीवुड जर्नी पर बात करते हुए बताया कि शुरुआत में उन्होंने क्या गलती की थी और उन्हें किन चीजों का पछतावा है। उन्होंने कहा कि हम जो हैं उसे छिपा नहीं सकते।

File Photo of Pooja Bhatt from Bigg Boss OTT 2