Bigg Boss OTT 2: एल्विश यादव और अविनाश सचदेव के बीच हुई गाली- गलौज, फलक नाज पर कमेंट करने को लेकर भड़के एक्टर

Bigg Boss OTT 2 Contestant Elvish Yadav Avinash- Sachdev Abusive Fight बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में हाल ही दो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। इनमें पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव और सोशल मीडिया स्टार आशिका भाटिया का नाम शामिल है। तगड़ी फैन फॉलोइंग के कारण एल्विश यादव लगातार चर्चा में बने हुए है। अब वो अविनाश सचदेव संग झगड़े को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Contestant Elvish Yadav Avinash- Sachdev Abusive Fight: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में कंटेस्टेंट्स की धमा-चौकड़ी जारी है। घर में कभी कंटेस्टेंट्स की मस्ती तो कभी इनके भयंकर झगड़े देखने को मिलते है। अब एक टास्क के दौरान अविनाश सचदेव और एल्विश के बीच लड़ाई हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज तक पहुंच गई। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के हालिया एपिसोड में बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क के दौरान एल्विश यादव को लीडर की भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्हें घर में सभी कंटेस्टेंट्स को टास्क सौंपना था। पहले राउंड में, एल्विश ने जिया शंकर, फलक नाज, अविनाश सचदेव, अभिषेक मल्हान और बेबिका धुर्वे को अपना काम ठीक से न करने के लिए बुलाया। बहसबाजी पहुंची गाली- गलौज तक दूसरे राउंड में एल्विश ने अविनाश सचदेव से कहा कि वो सीट पर बैठकर दोहराए जो उन्होंने कहा है, लेकिन अविनाश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एक्टर ने कहा कि वो इस टास्क में हिस्सा नहीं लेना चाहते। इसके बाद एल्विश और अविनाश के बीच बहस शुरू हो गई, जो गाली-गलौज में बदल गई। किस बात पर हुआ झगड़ा एल्विश यादव ने झगड़े के बीच इशारों में फलक नाज को लेकर कमेंट कर दिया। इसके बाद अविनाश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने टास्क जारी रखने से साफ इनकार कर दिया। बाद में फलक नाज ने खुद भी एल्विश से बात की और उनका नाम बीच में घसीटने पर एतराज जताया। जिया ने एल्विश को पिलाया साबुन वाला पानी बिग बॉस के घर में एल्विश यादव का झगड़ा जिया शंकर के साथ भी हुआ। दरअसल, एल्विश ने जिया से पीने का पानी देने के लिए कहा। इस पर जिया ने पानी तो दिया, लेकिन उसमें साबुन मिला दिया। जब एल्विश को पानी पीने के बाद कुछ अजीब लगा तो उन्होंने जिया से सवाल किया। जिया से हुए एल्विश की बहस जिया ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि शायद गिलास धुलते वक्त साबुन लगा रह गया होगा और वो खुद पानी चेक नहीं करेंगी, क्योंकि वो किसी का झूठा नहीं पीतीं। हालांकि, बाद में मनीषा रानी ने एल्विश को बता दिया कि जिया ने उनके पानी में साबुन मिला दिया था। इस पर एल्विश का गुस्सा भड़क गया और जिये से उनकी बहस हो गई।अंत में जिया को एल्विश से माफी मांगनी पड़ी।

Edited By: Vaishali Chandra