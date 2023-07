Bigg Boss OTT 2: एल्विश यादव को जिया शंकर ने पिलाया सर्फ वाला पानी, बेशर्मी देख हक्की-बक्की हुईं आकांक्षा पुरी

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' (Bigg Boss OTT 2) में कछ दिनों पहले यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने एंट्री ली। उनके घर में आते ही मानो पूरा गेम पलट गया है। जिया शंकर, अविनाश सचदेव और फलक नाज एक तरफ, और एल्विश यादव एक तरफ।

वीकेंड का वार एपिसोड में एल्विश को घरवालों का असिस्टेंट बनाया गया। इसके बाद पूरी बाजी ही पलट गई। घरवालों ने उनका कहा मानने से ही इनकार कर दिया। मगर हंगामा यहीं खत्म नहीं हुआ। हद तो तब हो गई, जब जिया शंकर ने यूट्यूबर को सर्फ वाला पानी पिला दिया। इस पर एक्स कंटेस्टेंट जिया शंकर ने रिएक्ट किया है।

डिक्टेटरशिप की पावर मिलते ही एल्विश फॉर्म में आ गए। उन्होंने घरवालों को काम देना शुरू किया। इस दौरान जिया से उन्होंने एक गिलास पानी मांगा, तो 'पिशाचिनी' एक्ट्रेस ने उन्हें सर्फ से भरा पानी पिला दिया। जब एल्विश को स्वाद कुछ अलग लगा, तो उन्होंने मनीषा को टेस्ट कराया, जिसने बताया कि पानी में सर्फ मिलाकर दिया है। जिया को इस हरकत के बाद जरा भी अफसोस नहीं, और उन्होंने इसे प्रैंक बताया।

#ShameOnJiya

Still smiling on the fact ..! Irritates me to the core

Vile & InHumane🤬#BiggBossOtt2

pic.twitter.com/mrtX24CpOI— NotJustARandomGirl (@Mannat_Says) July 18, 2023