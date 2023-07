Bigg Boss OTT 2: एल्विश और आशिका के बाद घर में होगी तीसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री, अब आएगा ये सोशल मीडिया स्टार ?

Bigg Boss OTT 2 Third Wild Card Entry रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लगातार चर्चा बटोर रहा है। हाल ही में शो दो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जिनके आने से शो की पॉपुलैरिटी में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब खबर आई है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में तीसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Third Wild Card Entry: टीवी के बाद अब बिग बॉस का ओटीटी वर्जन भी पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। शो में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न फैंस को शो से बांधे रखते हैं। हाल ही में बिग बॉस ओटीटी 2 में दो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। अब अपडेट आई है कि एक और कंटेस्टेंट की एंट्री शो में होने वाली है। रियलिटी शो की दुनिया में बिग बॉस एक बड़ा नाम है। टीवी पर सफलता के बाद मेकर्स ने बीते साल ओटीटी वर्जन स्टार्ट किया था, जो सफल रहा था। मेकर्स ने शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका दूसरा सीजन लाने की घोषणा की। हिट हुआ ओटीटी वर्जन बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, इस साल जून में शुरु हुआ और आते ही विवादों से घिर गया। शो में होने वाले दंगे- फसाद से लेकर प्यार और दोस्ती तक, हर एक मसाला दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस ओटीटी 2 को और भी दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स ने पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव और इंफ्लुएंसर आशिका भाटिया को शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री शामिल किया, इनके आने का फायदा भी मिला। शो की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। किस यूट्यूबर की होगी एंट्री बिग बॉस ओटीटी 2 को लेकर अब जानकारी सामने आई है कि शो में कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी की एंट्री होने वाली है। शो से जुड़ी अपडेट शेयर करने वाले एक फैन पेज ने ध्रुव राठी की शो में एंट्री की जानकारी दी है। कौन हैं ध्रुव राठी ? ध्रुव राठी एक पॉपुलर यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। फिलहाल वो बर्लिन, जर्मनी में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। ध्रुव राठी यूट्यूब पर अपने वीडियो में राजनीति, मिथ, धर्म और एंटरटेनमेंट जैसे सब्जेक्ट पर बात करते हैं। शो में बचे हुए कंटेस्टेंट्स बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की बात करें तो इस वक्त शो में 10 कंटेस्टेंट्स हैं। इनमें जिया शंकर, पूजा भट्ट, अभिषेक मल्हान, फलक नाज, आशिका भाटिया, अविनाश सचदेव, जद हदीद, मनीषा रानी, एल्विश यादव, बेबिका धुर्वे का नाम शामिल हैं।

