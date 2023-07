Bigg Boss OTT 2: एक बार फिर अविनाश-फलक और जिया से भिड़े एल्विश यादव, घर में लगा बीबी हेल्थ कैंप

नई दिल्ली, जेएनएन। BB OTT 2: आज यानी 17 जुलाई से 'बिग बॉस ओटीटी 2' का नया वीकेंड शुरु हो चुका है। इस सोमवार शो का पांचवा हफ्ता शुरू हुआ। वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव और आशिका भाटिया का ये पहला हफ्ता है। सोशल मीडिया पर एल्विश यादव लगातार ट्रेंड हो रहे हैं। दर्शक उनके गेम को काफी पसंद कर रहे हैं। हफ्ते के पहले दिन एल्विश, अविनाश, फलक और जिया की लड़ाई देखने को मिली।

शो में एल्विश यादव और आशिका भाटिया के आने के बाद गेम में और ट्विस्ट आ गया है। कभी घर में लड़ाई होने लगती है तो कभी आपस में लव एंगल को लेकर छेड़छाड़ शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर अविनाश और एल्विश एक बार फिर से एक-दूसरे से भिड़ते हैं। अविनाश के साथ-साथ एल्विश की जिया शंकर और फलक नाज से भी बहस होती है। वो कहते हैं, 'किसी काम के तो हैं नहीं ये लोग, पड़े-पड़े यूं ही बैठे रहेंगे। इन तीनों में ही जोर नहीं है।' इसके बाद फलक कहती हैं, 'और अपने मुंह से गंध निकालो।'

View this post on Instagram

वहीं दूसरी शो मेंबीबी हेल्थ कैंप लगता है, जिसमें अभिषेक, जिया और अविनाश ने डॉक्टर का रोल निभाया और कुछ मरीज बने। इस दौरान एल्विश की अभिषेक खूब टांग खिंचाई करते हैं। वहीं दूसरी तरह मनीषा और बेबिका की लड़ाई बहस बाजी होती नजर आई।

Rao Sahab jus steal the whole task by his interesting sense of humour 🔥

||#ElvishYadav #ElvishArmy #ElvishIsTheBoss||

||#BiggBossOTT2 #Bbott2 || pic.twitter.com/RQy7ZkGLSf— TEAM ELVISH 👑 (@TeamElvish0001) July 17, 2023