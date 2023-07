Abhishek And Jiya Dance Video: अभिषेक और जिया ने एक-दूसरे संग किया रोमांटिक डांस, फैंस बोले- क्या जोड़ी है

नई दिल्ली, जेएनएन। Abhishek And Jiya Dance Video: 'बिग बॉस ओटीटी 2' के वीकेंड के वार के दूसरे दिन यानी रविवार को बिग बॉस के घर में काफी कुछ देखने को मिला। एक तरह जहां घर में भारती सिंह, सुंबुल तौकीर खान और श्रिया पिलगांवकर पहुंची। तो वहीं दूसरी तरह अभिषेक और जिया का रोमांटिक डांस देखने को मिला।

इस वीकेंड के वार में सलमान खान नजर नहीं आए, उनकी जगह मेकर्स ने कृष्णा अभिषेक को दो दिन के लिए शो का होस्ट बनाया। इस दौरान अभिषेक ने सभी घर वालों के साथ मस्ती-मजाक किया और नए-नए टास्क भी लेकर आए।

रविवार के एपिसोड में श्रिया पिलगांवकर घर में गेस्ट बनकर पहुंती। इस दौरान उन्होंने घरवालों को डांस का टास्क दिया, जिसमें जिया शंकर और अभिषेक मल्हान का नाम शामिल रहा। उन्होंने दोनों को एक पेपर पर डांस करने को कहा और दोनों ने इस टास्क को बड़ी थी बखूबी से निभाया। सोशल मीडिया पर फैंस दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

This song ❤️ and them in it 🫶🏻🥹#AbhiYa #AbhishekMalhan #JiyaShankar #BiggBossOtt2 pic.twitter.com/ZSI92Fylrt