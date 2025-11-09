Language
    Meri Zindagi Hai Tu: पहले ही एपिसोड से छाया नया पाकिस्तानी ड्रामा, Hania Aamir-बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री कर रही ट्रेंड

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    Meri Zindagi Hai Tu Pakistani Drama: हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान का नया पाकिस्तानी ड्रामा ARY डिजीटल पर रिलीज हो गया है और पहले ही एपिसोड से यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आइए जानते हैं दर्शकों का इस पर क्या रिएक्शन है।

    Youtube पर रिलीज हुआ मेरी जिंदगी है तू 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी ड्रामा का भारत में अलग ही क्रेज है वहीं अगर यह हानिया आमिर का हो तो बात ही अलग है क्योंकि हानिया आमिर की भी भारत में अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब हाल ही में नया ड्रामा मेरी जिंदगी है तू का पहला और दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है और यह अभी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें हानिया आमिर के साथ बिलाल अब्बास खान ने काम किया है। इस ड्रामा को लेकर दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए हैं, आइए जानते हैं दर्शकों को कैसा लगा इस ड्रामा का पहला एपिसोड।

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ड्रामा

    हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान पहली बार साथ काम कर रहे हैं। ARY डिजिटल पर चल रहे इस शो में दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री पसंद आ रही है लेकिन शायद कहानी उतनी दमदार नहीं लग रही। ड्रामा में बिलाल ने प्लेबॉय का किरदार निभाया है वहीं हानिया एक सेंसिबल डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं। पहले एपिसोड के कई सीन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं।

     

    कैसा रहा दर्शकों का रिएक्शन

    पहले एपिसोड के बाद से ही यह ड्रामा वायरल हो चुका है और इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। एक ने लिखा, 'बिलाल की कॉमिक टाइमिंग बेहतरीन है'। एक ने लिखा, ' अब कहां है वो ट्रोलर्स जो कह रहे थे कि बिलाल एक्टिंग नहीं कर सकते'। एक ने लिखा, 'बिलाल का एसआरके बाहर आ रहा है और हानिया खुद हानिया ही है। मेरी जिंदगी है तू एंजॉय कर रहा हूं'।

     

    एक ने लिखा, 'अभी मेरी जिंदगी है तू' देखा, यार मुधे एक और फेवरेट एक्टर को बेकार स्क्रिप्ट के साथ नहीं देखना'। एक ने लिखा, 'मेरी जिंदगी है तू का पहला एपिसोड काफी टिपिकल है और हां मुझे जानना है अभ आयरा जैसी लड़कियां कहां रहती हैं'।

     

    कहां देख सकते हैं नया पाकिस्तानी ड्रामा

    हालांकि आपको बता दें कि ARY डिजिटल भारत में बैन है लेकिन मेकर्स ने इस ड्रामा को 'टॉप पाकिस्तानी ड्रामा' नाम के चैनल पर रिलीज किया है। ड्रामा के दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस शो को रादेन शाह ने लिखा और मुसाद्दिक मलिक ने डायरेक्ट किया है।

