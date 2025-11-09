Meri Zindagi Hai Tu: पहले ही एपिसोड से छाया नया पाकिस्तानी ड्रामा, Hania Aamir-बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री कर रही ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी ड्रामा का भारत में अलग ही क्रेज है वहीं अगर यह हानिया आमिर का हो तो बात ही अलग है क्योंकि हानिया आमिर की भी भारत में अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब हाल ही में नया ड्रामा मेरी जिंदगी है तू का पहला और दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है और यह अभी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें हानिया आमिर के साथ बिलाल अब्बास खान ने काम किया है। इस ड्रामा को लेकर दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए हैं, आइए जानते हैं दर्शकों को कैसा लगा इस ड्रामा का पहला एपिसोड।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ड्रामा हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान पहली बार साथ काम कर रहे हैं। ARY डिजिटल पर चल रहे इस शो में दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री पसंद आ रही है लेकिन शायद कहानी उतनी दमदार नहीं लग रही। ड्रामा में बिलाल ने प्लेबॉय का किरदार निभाया है वहीं हानिया एक सेंसिबल डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं। पहले एपिसोड के कई सीन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं।

कैसा रहा दर्शकों का रिएक्शन पहले एपिसोड के बाद से ही यह ड्रामा वायरल हो चुका है और इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। एक ने लिखा, 'बिलाल की कॉमिक टाइमिंग बेहतरीन है'। एक ने लिखा, ' अब कहां है वो ट्रोलर्स जो कह रहे थे कि बिलाल एक्टिंग नहीं कर सकते'। एक ने लिखा, 'बिलाल का एसआरके बाहर आ रहा है और हानिया खुद हानिया ही है। मेरी जिंदगी है तू एंजॉय कर रहा हूं'।