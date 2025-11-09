Meri Zindagi Hai Tu: पहले ही एपिसोड से छाया नया पाकिस्तानी ड्रामा, Hania Aamir-बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री कर रही ट्रेंड
Meri Zindagi Hai Tu Pakistani Drama: हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान का नया पाकिस्तानी ड्रामा ARY डिजीटल पर रिलीज हो गया है और पहले ही एपिसोड से यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आइए जानते हैं दर्शकों का इस पर क्या रिएक्शन है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी ड्रामा का भारत में अलग ही क्रेज है वहीं अगर यह हानिया आमिर का हो तो बात ही अलग है क्योंकि हानिया आमिर की भी भारत में अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब हाल ही में नया ड्रामा मेरी जिंदगी है तू का पहला और दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है और यह अभी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें हानिया आमिर के साथ बिलाल अब्बास खान ने काम किया है। इस ड्रामा को लेकर दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए हैं, आइए जानते हैं दर्शकों को कैसा लगा इस ड्रामा का पहला एपिसोड।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ड्रामा
हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान पहली बार साथ काम कर रहे हैं। ARY डिजिटल पर चल रहे इस शो में दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री पसंद आ रही है लेकिन शायद कहानी उतनी दमदार नहीं लग रही। ड्रामा में बिलाल ने प्लेबॉय का किरदार निभाया है वहीं हानिया एक सेंसिबल डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं। पहले एपिसोड के कई सीन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं।
Bilal Abbas channeling his inner SRK. Hania channeling her inner, well, Hania. Despite some of the obvious bad boy, rebellious girl cliches, kinda enjoyed #MeriZindagiHaiTu. The male protagonist is quite hateful tho. Can’t root for him at all, really hope they don’t ask us to. pic.twitter.com/su5cn6GZvR— Mahwash Ajaz 🇵🇰 (@mahwashajaz_) November 7, 2025
यह भी पढ़ें- Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: क्या खुलेगी मिहिर की आंखों पर बंधी पट्टी, तुलसी सामने लेकर आई बड़ी सच्चाई
कैसा रहा दर्शकों का रिएक्शन
पहले एपिसोड के बाद से ही यह ड्रामा वायरल हो चुका है और इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। एक ने लिखा, 'बिलाल की कॉमिक टाइमिंग बेहतरीन है'। एक ने लिखा, ' अब कहां है वो ट्रोलर्स जो कह रहे थे कि बिलाल एक्टिंग नहीं कर सकते'। एक ने लिखा, 'बिलाल का एसआरके बाहर आ रहा है और हानिया खुद हानिया ही है। मेरी जिंदगी है तू एंजॉय कर रहा हूं'।
Bilal's comic timing in this scene 🤣 kamyar is a toxic badmash but bilal has improvised and added quirks to make it fun compared to the other toxic roles- sign of a great actor ❕️👍#BilalAbbasKhan #MeriZindagiHaiTu pic.twitter.com/Ec6TRHKwCT— cool4u54321 (@Ms_Me2coolxo) November 8, 2025
एक ने लिखा, 'अभी मेरी जिंदगी है तू' देखा, यार मुधे एक और फेवरेट एक्टर को बेकार स्क्रिप्ट के साथ नहीं देखना'। एक ने लिखा, 'मेरी जिंदगी है तू का पहला एपिसोड काफी टिपिकल है और हां मुझे जानना है अभ आयरा जैसी लड़कियां कहां रहती हैं'।
j watched #merizindagihaitu and i can surely tell why they had to “convince” bilal to do this. ugh i hope i dont have to watch my another fav in a bad script this year— nahal | nadia afgan’s gf (@beechasss) November 8, 2025
कहां देख सकते हैं नया पाकिस्तानी ड्रामा
हालांकि आपको बता दें कि ARY डिजिटल भारत में बैन है लेकिन मेकर्स ने इस ड्रामा को 'टॉप पाकिस्तानी ड्रामा' नाम के चैनल पर रिलीज किया है। ड्रामा के दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस शो को रादेन शाह ने लिखा और मुसाद्दिक मलिक ने डायरेक्ट किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।