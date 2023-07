KKK13: 'किसी के लिए बातें बनाना बहुत आसान है, पर उसे जानना मुश्किल' , ऐसी फोटो शेयर कर भावुक हुईं अर्चना गौतम

Khatron Ke Khiladi 13 बिग बॉस सीजन 16 के बाद अर्चना गौतम जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 13 में नजर आने वाली हैं। अर्चना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और फैंस उनकी फोटोज पर खूब प्यार लुटाते हैं। अब हाल ही में अर्चना गौतम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कोलाज फोटो शेयर की इसके साथ उन्होंने काफी भावुक करने वाला कैप्शन लिखा।

Khatron Ke Khiladi 13 Contestant Archana Gautam Gets Emotional to Share Her Two Photos Fans Showers Love/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights अर्चना गौतम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की दो तस्वीरें खतरों के खिलाड़ी 13 में नजर आएंगी अर्चना गौतम अर्चना गौतम ने सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल कैप्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। Khatron Ke Khiladi 13: अर्चना गौतम ने बिग बॉस 16 में अपनी बुलंद आवाज और अपने एंटरटेनिंग अंदाज से दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई थी। बिग बॉस के खत्म होने के साथ ही उनकी फैन-फॉलोइंग में काफी बढ़ोतरी हुई। बिग बॉस से निकलने के बाद अब अर्चना गौतम जल्द ही रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 13' में नजर आने वाली हैं। इस शो की शूटिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में अर्चना गौतम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो को शेयर करने के साथ ही अर्चना गौतम अपने दिल का हाल बयां करते हुए काफी भावुक हो गईं। अर्चना गौतम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की दो तस्वीरें अर्चना गौतम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने फैंस के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस और रियलिटी शो क्वीन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कोलाज फोटो शेयर की। पहली फोटो अर्चना की साल 2010 की है, जिसमें वह शॉट हेयर और बिल्कुल ही सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। इसमें उन्होंने पिंक रंग का स्वेटर पहना हुआ है, तो वहीं दूसरी तस्वीर अर्चना गौतम की साल 2023 की है, जिसमें वह एक्स्ट्रा ग्लैमर लुक में नजर आ रही हैं। इन दिनों ही तस्वीर में वह काफी प्यारी लग रही हैं। इन फोटोज के जरिये अर्चना अपनी जिंदगी की कहानी को बयां करती हुई दिखाई दीं। कोलाज शेयर करते हुए अर्चना गौतम ने लिखी ये बात अपने जिंदगी के दो अलग-अलग पड़ाव को शेयर करते हुए अर्चना गौतम ने अपने दिल का हाल कैप्शन के जरिये बयां किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "किसी के लिए बातें बनाना बहुत आसान होता है। पर उसके बारे में जानना उतना ही मुश्किल। लोग बातें तो बनाते हैं पर उसके बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वह यहां तक कैसे पहुंची है? एक चीज कहना चाहूंगी अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना"। इन फोटोज को शेयर करते हुए अर्चना गौतम ने खुद को गांव की बेटी बताया। उनकी इन फोटोज पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। आपको बता दें कि अर्चना गौतम ने हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 13 की केपटाउन में शूटिंग पूरी की है। ये स्टंट बेस्ड शो 15 जुलाई 2023 से कलर्स पर ऑनएयर होगा।

Edited By: Tanya Arora