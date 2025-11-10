Youtube पर मस्ट वॉच है Hania Aamir का ये पाकिस्तानी ड्रामा, पलक नहीं झपकाने देगा एक भी एपिसोड

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    Hania Aamir और पाकिस्तानी ड्रामा के इंडिया में लाखों-करोड़ों फैंस हैं और जब किसी पाकिस्तानी ड्रामा का हिस्सा हानिया आमिर हो तो यह सोने पे सुहागा जैसा है। एक ऐसे ड्रामा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए।

    यूट्यूब पर मस्ट वॉच पाकिस्तानी ड्रामा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक खूबसूरत समझदार, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की, जो हर लड़की की तरह एक अच्छा हसबैंड पाने की चाह रखती है। जो सक्सेसफुल हो, समझदार हो, परिवार को लेके चलने वाला हो और सबसे ज्यादा जरूरी उसका व्यवहार अच्छा हो। उसे यह लड़का मिल भी जाता है, शादी पक्की हो जाती है, दोनों घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन मोड़ तब आता है जब उस लड़के को उसी की कंपनी की मालकिन प्रपोज कर देती है और पैसों के लालच में वह अपनी बॉस को हां कर देता है और उस मीडिल क्लास लड़की के सपनों को तोड़ देता है।

    इस सिचुएशन में वह परेशान हो जाती है और तब उसका हाथ थामता है उसी लड़के का छोटा भाई जो उससे बिल्कुल अलग है, गैर जिम्मेदार, जॉली नेचर लेकिन दिल का एकदम साफ। हालांकि यहां कहानी खत्म नहीं बल्कि यहां से कहानी की शुरूआत होती है। कैसे वह लड़की ससुराल में अपनी जगह बनाती है और एक ही घर में उस लड़के और उसकी वाइफ को कैसे फेस करती है यही इस ड्रामा में दिखाया गया है।

    कौन सा है ये ड्रामा?

    है ना दिलचस्प कहानी! हम जिस ड्रामा की बात कर रहे हैं वो है कभी मैं कभी तुम, जिसमें हानिया आमिर ने मीडिल क्लास लड़की, शरजीना का किरदार निभाया है वहीं फहाद मुस्तफा ने गैर जिम्मेदार लड़के मुस्तफा का किरदार निभाया है। इसके अलावा ड्रामा में इमाद इरफानी ने अदिल, माया खान ने सिद्रा और नीमा भट्ट ने रूबाब का किरदार निभाया है। यह ड्रामा ARY डिजिटल पर प्रसारित हुआ था जो कि अब भारत में बैन है लेकिन इस वक्त यह यूट्यूब पर दूसरे चैनल पर बिंज पर अवेलेबल है। जिस पर इसे मिलियंस व्यूज मिल चुके हैं।

    अगर आपने अब तक कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा है और देखना चाहते हैं, या आप पाकिस्तानी ड्रामा के फैन हैं और लव स्टोरी पसंद करते हैं, तो हानिया आमिर का यह ड्रामा एक अच्छी चॉइस हो सकता है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।

