Youtube पर मस्ट वॉच है Hania Aamir का ये पाकिस्तानी ड्रामा, पलक नहीं झपकाने देगा एक भी एपिसोड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक खूबसूरत समझदार, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की, जो हर लड़की की तरह एक अच्छा हसबैंड पाने की चाह रखती है। जो सक्सेसफुल हो, समझदार हो, परिवार को लेके चलने वाला हो और सबसे ज्यादा जरूरी उसका व्यवहार अच्छा हो। उसे यह लड़का मिल भी जाता है, शादी पक्की हो जाती है, दोनों घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन मोड़ तब आता है जब उस लड़के को उसी की कंपनी की मालकिन प्रपोज कर देती है और पैसों के लालच में वह अपनी बॉस को हां कर देता है और उस मीडिल क्लास लड़की के सपनों को तोड़ देता है।

इस सिचुएशन में वह परेशान हो जाती है और तब उसका हाथ थामता है उसी लड़के का छोटा भाई जो उससे बिल्कुल अलग है, गैर जिम्मेदार, जॉली नेचर लेकिन दिल का एकदम साफ। हालांकि यहां कहानी खत्म नहीं बल्कि यहां से कहानी की शुरूआत होती है। कैसे वह लड़की ससुराल में अपनी जगह बनाती है और एक ही घर में उस लड़के और उसकी वाइफ को कैसे फेस करती है यही इस ड्रामा में दिखाया गया है।