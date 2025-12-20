'भगवान की दया से...' Elvish Yadav ने मुनव्वर फारूकी वाले मामले पर दी सफाई, NGO स्कैम का लगा था आरोप
एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे एनजीओ घोटाले के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने एक बच्चे के इलाज के लिए फंड जुटाने की अपील की थी, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने ऊपर लगे एनजीओ घोटाले के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। जानकारी के लिए बता दें कि एल्विश ने शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से एक ऐसे परिवार की मदद करने की अपील की थी जिसके बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) है और इलाज के लिए उसे अमेरिका से 9 करोड़ रुपये का महंगा इंजेक्शन मंगवाना पड़ा है।
एल्विश का नाम लिए बिना लगाया आरोप
इसके एक दिन बाद, मुनव्वर फारूकी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो मैसेज शेयर करते हुए आरोप लगाया कि कुछ एनजीओ चंदा इकट्ठा करने के लिए मशहूर हस्तियों और इन्फ्लुएंसर्स को भावनात्मक अपील करने के लिए पैसे देते हैं। हालांकि उन्होंने एल्विश का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोगों ने उनकी टिप्पणियों को यूट्यूबर की आलोचना के रूप में समझा। अब, एल्विश ने एक वीडियो पोस्ट करके एनजीओ घोटाले के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह किसी की मदद करने के लिए कभी पैसे नहीं लेते।
यह भी पढ़ें- एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, गाने में सांपों के इस्तेमाल करने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल
December 20, 2025
अब एल्विश ने दी सफाई
शनिवार को, एल्विस यादव ने X पर एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, “मैं हर जगह देख रहा हूं कि एल्विस ने तो घोटाला कर दिया, पैसा ले लिया। सबसे पहली बात, मैं किसी की मदद के लिए पैसे नहीं लेता। अगर वे मुझे पैसे दे रहे हैं तो उन्हें मदद की क्या जरूरत है?” उन्होंने आगे कहा कि उनके एक करीबी दोस्त ने बच्चे के लिए एल्विश से मदद मांगी थी, और उन्होंने सवाल किया कि भला कोई बीमार बच्चे की मदद के लिए किए जा रहे काम को बढ़ावा देने के बदले में अपने दोस्त से पैसे कैसे मांग सकता है।
मैंने पैसे नहीं मांगे - एल्विश
एल्विश ने कहा कि इस मामले में कोई भी पैसे नहीं मांगेगा, खासकर अपने दोस्त से। उन्होंने धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि फंड इकट्ठा करने वाली बात पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने बताया कि एनजीओ की जानकारी, बारकोड और फंड ट्रैकिंग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। एल्विश ने यह भी कहा कि यह कोई घोटाला नहीं है क्योंकि उन्होंने बच्चे के मेडिकल कागजात, डॉक्टरों के नाम और अस्पताल के दस्तावेज देखे हैं, जो असली हैं। एल्विश ने आगे कहा कि वे धोखाधड़ी में विश्वास नहीं करते, भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है।
एल्विश ने अंत में कहा कि यार हद है भाई। लोगों को बहाना चाहिए कि कैसे नीचा दिखाया जाए। अपने काम धंधे पर ध्यान दो।
यह भी पढ़ें- 'ये कौन सा धंधा चल रहा है', Elvish Yadav की मुनव्वर फारुकी ने खोली आंखें, 'राव साहब' ने बच्चे के लिए की थी 9 करोड़ की अपील
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।