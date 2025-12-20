Language
    'ये कौन सा धंधा चल रहा है', Elvish Yadav की मुनव्वर फारुकी ने खोली आंखें, 'राव साहब' ने बच्चे के लिए की थी 9 करोड़ की अपील

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    Hero Image

    एल्विश यादव की अपील के बाद मुनव्वर फारूकी ने कसा तंज? / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी एक बार फिर से अपने बयान के कारण चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एल्विश यादव की 9 करोड़ की फंडिंग की अपील के बाद एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक एजेंसी की पोल खोली है।

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मुनव्वर फारूकी ने बच्चे के इलाज के लिए मांगी गई क्राउड फंडिंग का पूरा सच बताया है, जिसके बाद कई लोगों को ये लग रहा है कि वह एल्विश यादव पर किसी भी तरह से पैसा कमाने को लेकर तंज कस रहे हैं। किस बारे में है मुनव्वर फारूकी का ये वीडियो, नीचे डिटेल में पढ़ें पूरी कंट्रोवर्सी:

    NGO स्कैम के लिए एल्विश यादव पर कसा तंज?

    दरअसल, एल्विश यादव ने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उनके साथ एक फैमिली नजर आ रही थी। एल्विश वीडियो में ये बताते हुए नजर आए कि एक बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी (SMA)नामक बीमारी से ग्रस्त है, जिसका इंजेक्शन USA में मिलता है, जिसकी कीमत तकरीबन 9 करोड़ है। उन्होंने वीडियो में ये बताया था कि उनका NGO तो फैमिली की मदद कर रहा है, लेकिन ऑडियंस से भी एल्विश ने मदद मांगी थीं। एल्विश यादव के इस पोस्ट के बाद कमेंट बॉक्स में फैंस ने भी बताया कि उन्होंने मदद कर दी है।

    एल्विश यादव के इस वीडियो के बाद स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने बैक टू बैक कई स्टोरी पोस्ट की और बताया कि जो एजेंसी बच्चे के इलाज के लिए इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी से पोस्ट करवा रही है, वह स्टार्स को ये प्रमोट करने के पैसे दे रही है। मुनव्वर बोले, "मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन आज बना रहा हूं। हम एम्सटर्डम में थे, मेरे मैनेजर को एक फोन आया एक रील और स्टोरी प्रमोट करनी है, पैसे बताइये। हमने बोला कि आप प्रोडक्ट बताओ, उसके बाद हम पैसे बताएंगे। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के इलाज के लिए पैसों की मदद को लेकर एक रील और पोस्ट डालनी है, जिससे क्राउड फंडिंग हो जाए"।

    मुनव्वर बोले वह पैसा देने को तैयार हैं

    मुनव्वर ने आगे कहा, "वह हमें इसके लिए पैसा देने को तैयार हैं, जबकि हमारे चार्ज बहुत हाई हैं। वह पैसे देने के लिए तैयार थे। हम इस तरह के आड़ी-टेढ़ी चीजें नहीं बेचते हैं। मुझे ये सोचकर शॉक्ड लगा कि यार ये कौन सा धंधा चला लिया है। इलाज होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इलाज के बाद का पैसा कहां जाएगा। आप इतना क्राउड फंड इकठ्ठा करने वाले हो, इलाज हो भी जाएगा तो कुछ तो बिजनेस मोटिव होगा ना कि आप पैसा देने को तैयार हो, पैसा कमाने के लिए। अगर इलाज ही करवाना था तो हेल्प ही मांग लेते, लेकिन एजेंसी इसमें शामिल है NGO इसमें शामिल है। सब लोग पागल हो चुके हैं"।

    मुनव्वर यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुस्सा व्यक्त करते हुए आगे कहा, "मैं ये वीडियो यहां इसलिए डाल रहा हूं कि जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उन्हें पता चले कि ये न करें, ये सही नहीं है। आप इस तरह के इमोशनल कहानियां सुनाकर उस गरीब इंसान से भी चैरिटी निकाल लोगे, जो 10 हजार रुपए कमा रहा है। वह इमोशनल होकर 5-7 हजार दे भी देगा, लेकिन जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वह हार्ड वर्किंग करने वाली मेहनती लोग हैं। वह हमारे खातिर इमोशनल होके दे देंगे, ये मत करो। मेरे से जितना होगा मैं उतनी हेल्प करूंगा ना, दुनिया में क्यों बोलता फिरूं, वह भी पैसा लेकर"।

     
     
     
    तुम तो पोस्ट का पैसा ले रहे हो

    एल्विश यादव के पोस्ट के बाद मुनव्वर फारूकी ने आगे कहा, "बैटिंग सबका पोस्ट देखकर लोग सोचते हैं कि इससे पैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक लत है। आप तो पोस्ट का पैसा ले रहे हैं, लेकिन सामने वालों का भरोसा है। ये मत करो पैसा सबको प्यारा होता है, मुझे भी है, लेकिन इतना भी प्यारा नहीं है...ईमान पहले रखो भाई। जो कर रहे हैं, वह देख लो भाई, देने वाला ईश्वर है, जो आपके नसीब का होगा, वह आपको कहीं से भी दे देगा।

     
     
     
    मैं किसी पर तंज नहीं कस रहा हूं

    जब लोगों को ये लगने लगा कि वह इस वीडियो को पोस्ट करके एल्विश यादव पर तंज कस रहे हैं, तो मुनव्वर फारूकी ने इसे क्लियर करते हुए कहा, "मुद्दे से भटकना हम सबका फेवरेट काम है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं तंज कस रहा हूं या किसी की बात कर रहा हूं। मैं आपसे सीरियस मैटर डिस्कस कर रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्टोरी आज ही डाली है। हम मौके की नजाकत पर काम नहीं करते हैं, दिल पर करते हैं"।

    उन्होंने जाते जाते कहा कि हर चीज कंट्रोवर्सी और माइलेज के लिए नहीं होती है, लेकिन ये सब हमारी मेहनत का पैसा है। अगर आपको मदद करनी है तो दवाई दिला दो अस्पताल में किसी को, लेकिन इस तरह के स्कैम से बचो, मैं नहीं पसंद आ रहा मत करो, पर समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं"।

