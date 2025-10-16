गैंगस्टर रोहित गोदारा के निशाने पर मुनव्वर फारूकी, मुंबई में घर की शूटर्स ने की थी रेकी!

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:55 PM (IST)

    स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (munawar faruqui) को जान से मारने की साजिश ये गैंगस्टर रोहित गोदारा का गैंग कर रहा है। रोहित गोदारा के शूटरों ने पिछले महीने मुनव्वर के घर की रेकी की थी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुनव्वर के डोंगरी वाले घर के साथ साथ मुंबई में जहां मुनव्वर रहते हैं, वहां की भी गैंगस्टर्स ने रेकी की थी। मुंबई में मौका न मिल पाने के चलते बैंगलुरू में वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी की गई थी।

    गैंगस्टर के निशाने पर मुनव्वर फारूकी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और रियलिटी टीवी स्टार मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) विवादों के बीच ना रहें, ऐसा भला हो कैसे सकता है। मुनव्वर अब फिर से एक नए विवाद में फंसे हैं। दरअसल इस बार मुनव्वर की मुश्किलें ज्यादा बढ़ीं हैं, क्योंकि मुनव्वर गैंगस्टर रोहित गोदारा (Rohit Godara) के निशाने पर आए हैं। वैसे ही गैंगस्टर के नाम का खौफ बॉलीवुड में पिछले कई दिनों से मंडराया हुआ है और गैंगस्टर की हिटलिस्ट में मुन्नवर फारूकी की नाम है।

    मुनव्वर के घर की गैंगस्टर्स ने की रेकी
    गैंगस्टर के गुर्गों ने की मुन्नवर के घर की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर काफी वक्त से इसकी तैयारी में था। काउंटर पार्ट जांच एजेंसी से मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी जानकारी मिली है। बताया गया है कि, मुनव्वर फारुकी को जान से मारने की साजिश ये गैंग कर रहा है। रोहित गोदारा के शूटरों ने पिछले महीने मुनव्वर के घर की रेकी की थी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुनव्वर के डोंगरी वाले घर के साथ साथ मुंबई में जहां मुनव्वर रहते हैं, वहां की भी गैंगस्टर्स ने रेकी की थी। मुंबई में मौका न मिल पाने के चलते बैंगलुरू में वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी की गई थी।

    मुनव्वर को मारने का बनाया पूरा प्लान
    रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है कि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के जिन दो शूटरों राहुल रामफल और साहिल रमेश को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि, उन्होंने सितम्बर 2025 में मुंबई के दो इलाकों में मुनव्वर फारुकी की रेकी की थी। रेकी 10 से 15 सितंबर के बीच से की गई। वहीं ये भी बताया गया कि गैंगस्टर्स ने मुनव्वर को मारने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। शूटर्स मुंबई में हमले को अंजाम देने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां उन्हें अच्छे से मौका नहीं मिल पा रहा था।

    इस पूरे मामले के बाद दिल्ली पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच को इसकी पूरी जानकारी दी है। इसके बाद इस मामले में तेजी से जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी को मिल रहे धमकियों के बाद मौजूदा समय मे उनके साथ 4 पुलिस सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो मुनव्वर के साथ हर वक्त रहते हैं। उधर मुनव्वर अपने शोज और शूट्स में बिजी चल रहे हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा का खास ख्याल भी रखा जा रहा है।

