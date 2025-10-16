गैंगस्टर रोहित गोदारा के निशाने पर मुनव्वर फारूकी, मुंबई में घर की शूटर्स ने की थी रेकी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और रियलिटी टीवी स्टार मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) विवादों के बीच ना रहें, ऐसा भला हो कैसे सकता है। मुनव्वर अब फिर से एक नए विवाद में फंसे हैं। दरअसल इस बार मुनव्वर की मुश्किलें ज्यादा बढ़ीं हैं, क्योंकि मुनव्वर गैंगस्टर रोहित गोदारा (Rohit Godara) के निशाने पर आए हैं। वैसे ही गैंगस्टर के नाम का खौफ बॉलीवुड में पिछले कई दिनों से मंडराया हुआ है और गैंगस्टर की हिटलिस्ट में मुन्नवर फारूकी की नाम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुनव्वर के घर की गैंगस्टर्स ने की रेकी

गैंगस्टर के गुर्गों ने की मुन्नवर के घर की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर काफी वक्त से इसकी तैयारी में था। काउंटर पार्ट जांच एजेंसी से मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी जानकारी मिली है। बताया गया है कि, मुनव्वर फारुकी को जान से मारने की साजिश ये गैंग कर रहा है। रोहित गोदारा के शूटरों ने पिछले महीने मुनव्वर के घर की रेकी की थी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुनव्वर के डोंगरी वाले घर के साथ साथ मुंबई में जहां मुनव्वर रहते हैं, वहां की भी गैंगस्टर्स ने रेकी की थी। मुंबई में मौका न मिल पाने के चलते बैंगलुरू में वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी की गई थी।