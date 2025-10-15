Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, गाने में सांपों के इस्तेमाल करने के आरोप में आरोप पत्र दाखि‍ल

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:26 PM (IST)

    यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजिलपुरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने सांपों के इस्तेमाल के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है। दोनों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। एल्विश पर रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है। ईडी ने उनकी 55 लाख की संपत्ति जब्त की है, जिसमें फाजिलपुरिया की जमीन भी शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी गायक राहुल उर्फ फाजिलपुरिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गाने में सांपों का इस्तेमाल करने के आरोप में दोनों के विरुद्ध गुरुग्राम स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में चंडीगढ़ की कंपनी स्काई डिजिटल को भी दोषी ठहराया गया है। इस मामले में ईडी दोनों आरोपितों की 55 लाख रूपये की संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फार एनीमल्स की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने दो नवंबर 2023 को एल्विश यादव सहित छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। एल्विश पर गिरोह बनाकर नोएडा व एनसीआर में स्थित कई फार्म हाउसों बड़े होटलों, क्लबों व रिजार्ट में होने वाली रेव पार्टियों में सांप का जहर और जिंदा सांप उपलब्ध कराने का आरोप था। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच में एल्विश की संलिप्तता सामने आई थी। नतीजतन 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

    ईडी ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एल्विश से पूछताछ की थी। इसी बीच पंजाबी गायक फाजिलपुरिया का गाना ''32 बोर'' सामने आया था, जिसमें सांपों का इस्तेमाल किया गया था। इस गाने को चंडीगढ़ की स्काई डिजिटल कंपनी ने शूट किया था और एल्विश ने उसे यूट्यूब पर प्रमोट किया था। नतीजतन ईडी ने इस मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस गाने से फाजिलपुरिया को यूट्यूब से 52 लाख रुपये की कमाई होने की पुष्टि हुई थी। उसने इस राशि से बिजनौर में 50 लाख रुपये में तीन एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी।

    ईडी ने इस भूमि को भी जब्त कर लिया था। साथ ही दोनों के बैंक खातों में जमा करीब तीन लाख रुपये भी जब्त किए थे। वहीं स्काई डिजिटल कंपनी के बैंक खाते में जमा करीब दो लाख रुपये भी जब्त किए गए थे। ईडी की टीमों ने बीते वर्ष सितंबर में एल्विश और फाजिलपुरिया को लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में तलब करके पूछताछ भी की थी।