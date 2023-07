Divyanka Tripathi ने पति विवेक के साथ समंदर किनारे कुछ यूं मनाई एनिवर्सरी, कपल का रोमांटिक वीडियो आया सामने

Divyanka Tripathi Vivek Dahiya Dinner Date छोटे पर्दे के चर्चित कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया को शादी के 7 साल हो गए। कपल ने अपनी शादी की सातवीं सालगिरह थाईलैंड में एन्जॉय किया। दिव्यांका ने अपने पति विवेक दहिया के साथ सी-साइड डिनर डेट एन्जॉय की जिसका वीडियो भी सामने आया है। कपल ने 2016 में शादी की थी।

Divyanka Tripathi Vivek Dahiya Marriage Anniversary Celebration. Photo-Instagram

HighLights दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया ने यूं मनाई मैरिज एनिवर्सरी दिव्यांका त्रिपाठी ने सी-साइड डिनर डेट का वीडियो किया शेयर दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया की शादी को हुए 7 साल

Edited By: Rinki Tiwari