'देवों के देव महादेव' की 'पार्वती' ने बेबी बंप के साथ कराया बोल्ड फोटोशूट, जल्द मां बनेंगी Sonarika Bhadouria
Tv Actress Photoshoot: टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने जा रही हैं। हाल ही में सोनारिका ने बेबी बंप के साथ फोटोशूट कराया ह ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में पैरेंटहुड को स्टार्स खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई कपल माता-पिता बन रहा है तो किसी के घर खुशियां दस्तक दे चुकी हैं। अब लीजिए टीवी का एक और कपल जल्द ही नन्हे मेहमान का स्वागत करने जा रहा है। दरअसल टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया (Sonarika Bhadoria) जल्द ही मां बनने वाली हैं।
प्रेग्नेंसी में सोनारिका ने कराया फोटोशूट
टीवी के मशहूर शो 'देवों के देव महादेव' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं। मां बनने से पहले सोनारिका ने अब एक फोटोशूट कराया है। इस फोटोशूट में सोनारिका अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अपनी प्रेग्नेंसी को एंजॉय कर रहीं सोनारिका ने हाल ही में कई तस्वीरें शेयर की हैं। इस फोटोशूट में सोनारिका के साथ उनके पति भी नजर आ रहे हैं। पति विकास पाराशर के साथ इन तस्वीरों में सोनारिका नजर आ रही हैं।
मैचिंग आउटफिट्स में कराया फोटोशूट
तस्वीरों में दिख रहा है कि कपल ने एक तरह का आउटफिट कैरी किया है। दोनों ही एक जैसे कपड़ों में नजर आ रहे हैं और इसमें दोनों काफी अच्छे भी लग रहे हैं। सोनारिका ने क्रॉप टॉप और ब्लैक पैंट्स के साथ अपने लुक को पूरा किया है। सादा ब्लैक आउटफिट वाली ये तस्वीरें इंटरनेट पर काफी पसंद की जा रही हैं और फैंस इन पर अपना खूब प्यार लुटा रहे हैं।
आपको बता दें कि विकास और सोनारिका ने 18 फरवरी, 2024 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में विकास के साथ शादी की थी। दोनों ने सालों तक एक दूसरे को डेट किया और फिर जाकर शादी की। वहीं सोनारिका को टीवी सीरियल देवों के देव महादेव से पहचान मिली थी। इस शो में माता पार्वती के किरदार में नजर आईं थीं। शो में सोनारिका और मोहित रैना की जोड़ी भी काफी पसंद की गई थी। इसके अलावा सोनारिका कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं।
