'देवों के देव महादेव' की 'पार्वती' ने बेबी बंप के साथ कराया बोल्ड फोटोशूट, जल्द मां बनेंगी Sonarika Bhadouria

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में पैरेंटहुड को स्टार्स खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई कपल माता-पिता बन रहा है तो किसी के घर खुशियां दस्तक दे चुकी हैं। अब लीजिए टीवी का एक और कपल जल्द ही नन्हे मेहमान का स्वागत करने जा रहा है। दरअसल टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया (Sonarika Bhadoria) जल्द ही मां बनने वाली हैं।

प्रेग्नेंसी में सोनारिका ने कराया फोटोशूट टीवी के मशहूर शो 'देवों के देव महादेव' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं। मां बनने से पहले सोनारिका ने अब एक फोटोशूट कराया है। इस फोटोशूट में सोनारिका अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अपनी प्रेग्नेंसी को एंजॉय कर रहीं सोनारिका ने हाल ही में कई तस्वीरें शेयर की हैं। इस फोटोशूट में सोनारिका के साथ उनके पति भी नजर आ रहे हैं। पति विकास पाराशर के साथ इन तस्वीरों में सोनारिका नजर आ रही हैं।