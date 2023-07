Dalljiet Kaur Back India: शादी के चार महीने बेटे संग मुंबई लौटी दलजीत कौर, पति निखिल पटेल नहीं आए नजर

Dalljiet Kaur Back India दलजीत कौर ( Dalljiet Kaur ) ने इसी साल मार्च में NRI बिजनेसमैन निखिल पटेल ( Nikhil Patel ) शादी कर अपना घर बसा चुकी हैं। शादी के बाद एक्ट्रेस अफ्रीका जा बसी। अब पहली बार दलजीत कौर शादी के बाद इंडिया लौटी हैं। वह बेटे जेडन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर स्पॉट हुई ।

Dalljiet Kaur Back India Photo Credit Instagarm

Your browser does not support the audio element.

HighLights दलजीत कौर बेटे संग इंडिया पहुंची शादी के बाद केन्या शिफ्ट हुई एक्ट्रेस मार्च में NRI बिजनेसमैन निखिल पटेल से की थी शादी

नई दिल्ली, जेएनएन। Dalljiet Kaur Back India: टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर (Dalljiet Kaur) ने इसी साल मार्च में NRI बिजनेसमैन निखिल पटेल (Nikhil Patel) से दूसरी शादी कर अपना घर बसा चुकी हैं। शादी के बाद एक्ट्रेस अफ्रीका जा बसी है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती है आए दिन अपनी तस्वीरे और वीडियो साझा करती है। अब पहली बार दलजीत कौर शादी के बाद इंडिया लौटी हैं। वह बेटे जेडन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर स्पॉट हुई। शादी के चार महीने बाद मुंबई लौटी दलजीत रविवार दोपहर दलजीत अपने बेटे के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। इस दौरान एक्ट्रेस ने पपाराजी से बातचीत की। इस दौरान एक्ट्रेस कैजुअल लुक में नजर आई। उन्होंने ब्लैक टॉप और ब्लू लूज जीन्स कैरी की थी। अपने लुक को व्हाइट स्नीकर्स के साथ पूरा किया। इस दौरान उनके पति और निखिल की बेटी नजर नहीं आईं। हालांकि एक्ट्रेस ने पति उनके साथ क्यों नहीं आए इसका खुलासा दलजीत ने नहीं किया। शादी के बाद केन्या शिफ्ट हुई दलजीत बता दें, शादी के बाद दलजीत कौर अपने पति के साथ केन्या से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। दलजीत कौर ने कैप्शन में लिखा था, “आज ऑफिशियल केन्या में मूव हो गई। बहुत सारा पागलपन हो... ज्यादा हंसी हो... बहुत सारी खूबसूरत यादें हों... जादू शुरू होने दो। ट्रोलर्स को लगाई थी लताड़ हाल ही में दलजीत ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर किया था। इसमें उन्होंने कहा था, जब से उन्होंने अपनी शादी की है तब से वह दो तरह की ट्रोलिंग फेस कर रहे हैं। दलजीत ने कहा, 'कई ट्रोल हमारी उम्र के बारे में कमेंट करते हैं। मैं निक से सिर्फ 3 साल छोटी हूं। तो अगर वह बूढ़े हैं, तो मैं भी हूं। शालीन भनोट से हुई थी पहली शादी दलजीत कौर की पहली शादी टीवी एक्टर शालीन भनोट से हुई थी। शालीन और दलजीत ने साल 2009 में शादी की थी, लेकिन 2015 में दोनों ने तलाक ले लिया था। उस दौरान दलजीत ने शालीन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। सालों तक एक्ट्रेस ने अपने बेटे को खुद पाला। वहीं अब उनकी जिंदगी में दूसरा पार्टनर मिल गया है।

Edited By: Aditi Yadav