Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CID 2: फिनाले केस के साथ खत्म होने जा रहा क्राइम शो, 'सीजन 3' को लेकर क्या है अपडेट?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    CID 2: क्राइम शो CID का दूसरा सीजन आज खत्म होने वाला है क्योंकि सोनी टीवी पर इसका सीजन फिनाले दिखाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ CID 3 के पर अपडेट के लिए दर ...और पढ़ें

    Hero Image

    खत्म होने जा रहा क्राइम शो CID 2

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। CID 2 के फिनाले केस का टीजर सामने आने से दर्शकों के बीच सीजन 3 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिवाइवल सीजन खत्म होने वाला है। दर्शक अब बड़ा सवाल पूछ रहे हैं: क्या CID 2 का आखिरी एपिसोड आज आ रहा है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब होगा सीआईडी 2 का फिनाले केस

    OTTplay की एक रिपोर्ट के अनुसार, CID 2 को 14 दिसंबर, 2025 को ऑफ-एयर होना था। सोनी टीवी ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर फिनाले का एक ड्रामैटिक प्रोमो शेयर करके शो के खत्म होने का इशारा दिया था। चैनल के कैप्शन में लिखा था, 'क्या आप आखिरी जंग के लिए तैयार हैं? देखिए CID सीजन फिनाले, इस शनि-रवि रात 7 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर'।

    CID 2 (1)

    यह भी पढ़ें- Shaktimaan Returns: लौट रहा है 90s का सुपरहीरो शो 'शक्तिमान', Mukesh Khanna ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

    CID 2 के फिनाले के करीब आने पर फैंस का रिएक्शन

    जैसे ही फिनाले की खबर फैली, फैंस ने सोशल मीडिया पर पुरानी यादों और एक्साइटमेंट का मिला-जुला रिएक्शन दिया। एक फैन ने इमोशनल होते हुए लिखा, 'CID सीजन 2 का आखिरी एपिसोड। एक और फैन ने दुखद एंडिंग के बारे में अंदाजा लगाया, जिसमें उसने सोचा कि फिनाले में सभी ऑफिसर मर जाएंगे, जबकि दूसरे लोगों ने मेकर्स से गुजारिश की कि वे एक रोमांचक और ट्विस्ट से भरा क्लाइमेक्स दें जो इस आइकॉनिक शो के लायक हो। कई दर्शकों ने फिनाले प्रोमो की भी तारीफ की, इसे सीज़न के सबसे मजबूत प्रमोशनल कट्स में से एक बताया और उम्मीद जताई कि एपिसोड उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

     

    क्या CID 3 आएगा?

    भले ही CID 2 खत्म हो रहा है, लेकिन एक और चैप्टर की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, CID 3 पर पहले से ही काम चल रहा है। ACP प्रद्युम्न का किरदार निभाने वाले शिवाजी साटम ने कथित तौर पर पुष्टि की है कि वह एक और सीजन के लिए लौटने के लिए तैयार हैं। हालांकि, CID 3 की कहानी, सपोर्टिंग कास्ट और ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में डिटेल्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई है।

    CID 2

    वह लेगेसी कास्ट जिसने CID को पहचान दी

    CID हमेशा से अपनी दमदार टीम के लिए जाना जाता रहा है। इस फ्रैंचाइजी को शिवाजी साटम ACP प्रद्युम्न के रूप में, आदित्य श्रीवास्तव इंस्पेक्टर अभिजीत के रूप में और दयानंद शेट्टी इंस्पेक्टर दया के रूप में लीड करते हैं। दिवंगत दिनेश फडनीस का इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स भारतीय टेलीविजन के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक रहा है। अब दर्शकों को क्राइम शो के तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है।

    यह भी पढ़ें- 57 की उम्र में दूल्हा बने CID के 'इंस्पेक्टर अभिजीत', 2 बच्चों के बाप ने दोबारा रचाई शादी