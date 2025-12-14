CID 2: फिनाले केस के साथ खत्म होने जा रहा क्राइम शो, 'सीजन 3' को लेकर क्या है अपडेट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। CID 2 के फिनाले केस का टीजर सामने आने से दर्शकों के बीच सीजन 3 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिवाइवल सीजन खत्म होने वाला है। दर्शक अब बड़ा सवाल पूछ रहे हैं: क्या CID 2 का आखिरी एपिसोड आज आ रहा है?

कब होगा सीआईडी 2 का फिनाले केस OTTplay की एक रिपोर्ट के अनुसार, CID 2 को 14 दिसंबर, 2025 को ऑफ-एयर होना था। सोनी टीवी ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर फिनाले का एक ड्रामैटिक प्रोमो शेयर करके शो के खत्म होने का इशारा दिया था। चैनल के कैप्शन में लिखा था, 'क्या आप आखिरी जंग के लिए तैयार हैं? देखिए CID सीजन फिनाले, इस शनि-रवि रात 7 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर'।

यह भी पढ़ें- Shaktimaan Returns: लौट रहा है 90s का सुपरहीरो शो 'शक्तिमान', Mukesh Khanna ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज CID 2 के फिनाले के करीब आने पर फैंस का रिएक्शन जैसे ही फिनाले की खबर फैली, फैंस ने सोशल मीडिया पर पुरानी यादों और एक्साइटमेंट का मिला-जुला रिएक्शन दिया। एक फैन ने इमोशनल होते हुए लिखा, 'CID सीजन 2 का आखिरी एपिसोड। एक और फैन ने दुखद एंडिंग के बारे में अंदाजा लगाया, जिसमें उसने सोचा कि फिनाले में सभी ऑफिसर मर जाएंगे, जबकि दूसरे लोगों ने मेकर्स से गुजारिश की कि वे एक रोमांचक और ट्विस्ट से भरा क्लाइमेक्स दें जो इस आइकॉनिक शो के लायक हो। कई दर्शकों ने फिनाले प्रोमो की भी तारीफ की, इसे सीज़न के सबसे मजबूत प्रमोशनल कट्स में से एक बताया और उम्मीद जताई कि एपिसोड उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

