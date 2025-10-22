Language
    साक्षी तंवर के बाद Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में आएगा ये विदेशी मेहमान, मजेदार होगा एपिसोड

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनीं स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी रिबूट से फिर से वापसी की। बीते दिनों शो में साक्षी तंवर आई थीं और अब खबर है कि एक और नया मेहमान अगले तीन एपिसोड के लिए इसका हिस्सा होने वाला है।

    Hero Image

    तुलसी के शो में नजर आएंगे बिल गेट्स (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एकता कपूर (Ekta Kapoor) के पॉपुलर डेली सोप,"क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2" (Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu) ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रहा है। वहीं निर्माता भी दूसरे सीजन को पहले सीजन की तरह ही यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसके प्लाट में एक नया ट्विस्ट आने वाला है।

    क्या होगा नए एपिसोड का सरप्राइज

    'कहानी घर घर की'की साक्षी तंवर और किरण करमरकर के साथ पुरानी यादों को ताजा करने वाले क्रॉसओवर से सुर्खियां बटोरने के बाद अब इस शो में एक और मजेदार गेस्ट आने वाला है। इस बार, डेली सोप में कोई और नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक, बिल गेट्स आने वाले हैं। ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग एपिसोड में वो वर्चुअल रूप से दिखाई देंगे।

    Smriti (4)

    क्या होगा चर्चा का विषय?

    न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस एपिसोड में गेट्स और स्मृति ईरानी के बीच प्रतिष्ठित किरदार, तुलसी विरानी के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत दिखाई जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की सह-संस्थापक इस दौरान गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बातचीत करेंगे।

    तीन दिन चलेगा ट्रैक

    यह ट्रैक बिल गेट्स और स्मृति ईरानी के बीच एक वीडियो कॉल के साथ शुरू होगा और लगभग तीन एपिसोड तक चलेगा। कहानी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसे बेहतर बनाने पर केंद्रित है। चूंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करता है, इसलिए यह सहयोग स्वाभाविक रूप से हुआ।

