साक्षी तंवर के बाद Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में आएगा ये विदेशी मेहमान, मजेदार होगा एपिसोड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एकता कपूर (Ekta Kapoor) के पॉपुलर डेली सोप,"क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2" (Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu) ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रहा है। वहीं निर्माता भी दूसरे सीजन को पहले सीजन की तरह ही यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसके प्लाट में एक नया ट्विस्ट आने वाला है।

क्या होगा नए एपिसोड का सरप्राइज 'कहानी घर घर की'की साक्षी तंवर और किरण करमरकर के साथ पुरानी यादों को ताजा करने वाले क्रॉसओवर से सुर्खियां बटोरने के बाद अब इस शो में एक और मजेदार गेस्ट आने वाला है। इस बार, डेली सोप में कोई और नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक, बिल गेट्स आने वाले हैं। ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग एपिसोड में वो वर्चुअल रूप से दिखाई देंगे।