Bigg Boss OTT 2: तीन साल पहले एल्विश यादव और आशिका भाटिया की हुई थी गंदी लड़ाई, जानें- क्या था विवाद

नई दिल्ली, जेएनएन। Elvish Yadav Aashika Bhatia Fight Reason: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' का बीता एपिसोड खास रहा। दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स एल्विश यादव (Elvish Yadav) और आशिका भाटिया (Aashika Bhatia) ने धमाकेदार अंदाज में शो में एंट्री मारी। दोनों ने कैप्टेंसी के दावेदार अविनाश सचदेव और मनीषा रानी के साथ एक टास्क किया।

इस टास्क में मनीषा रानी (Manisha Rani) जीतीं और वह पहली बार कैप्टन बनीं। इसके बाद घर में एल्विश और आशिका की एंट्री हुई। घर में आते ही अभिषेक मल्हान (Abhishek Malhan) ने दोनों को कपल कहते हुए मजे लिए। एल्विश कहते हैं कि जब उन्होंने आशिका का नाम सुना तो वह बिल्कुल चौंक गए थे। बाद में आशिका भाटिया से बेबीका धुर्वे (Bebika Dhurve) ने एल्विश संग उनकी लड़ाई के बारे में पूछा।

आशिका भाटिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान एल्विश ने उन्हें रोस्ट किया था। साथ ही बॉडी शेम भी किया था। इस बात से उनका बहुत दिल दुखा था। हालांकि, उन्होंने इस बात का ज्यादा बतंगड़ नहीं बनाया था। बाद में बेबीका ने एल्विश और आशिका की आपस में बात करवाई, तब यूट्यूबर ने कहा कि उन्होंने बॉडी शेम किए जाने पर माफी मांगी थी और इसका वीडियो भी उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आशिका ने कहा कि उन्होंने उनका ये वीडियो नहीं देखा।

