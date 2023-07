Bigg Boss OTT 2: एल्विश-आशिका के बाद होने जा रही है एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री, घरवालों का जीना होगा मुश्किल

Bigg Boss OTT 2 सलमान खान के शो के मेकर्स बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को इंटरेस्टिंग बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया फेम एल्विश यादव और आशिका भाटिया शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो अब इसके बाद मेकर्स जल्द ही एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री इस विवादित शो में करवाएंगे।

Bigg Boss Ott 2 After Elvish Yadav and Aashika Bhatia Snehil Dixit Aka Bc Aunty Enter in Salman Khan show/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights एल्विश और आशिका के बाद होगी एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री बीसी आंटी (Bheri Cute ) शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आएंगी नजर सलमान खान के शो में अब मचेगा तहलका

Edited By: Tanya Arora