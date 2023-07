Bigg Boss OTT 2: कैप्टन मनीषा रानी के आदेशों को पूजा भट्ट और फलक ने मानने से किया इंकार, दोनों के बदले तेवर

Bigg Boss Ott 2 शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें पूजा भट्ट और फलक नाज के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। घर की नई कैप्टन बनीं मनीषा अपनी ड्यूटी निभाते हुए सबको उनके काम बता रही थीं और डिसाइड कर रही थीं कि कौन क्या करेगा तभी उन्होंने पूजा से बर्तन धोने की ड्यूटी को लेकर पूछा और पूजा ने झट से मना कर दिया।

Bigg Boss Ott 2 Manisha Rani Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss Ott 2: 'बिग बॉस ओटीटी 2' में घर अब बिहार की रहने वाली मनीषा रानी का राज चल रहा है। मनीषा रानी अब घर की नई कैप्टन बन गई हैं। तो वहीं, दूसरी ओर बुधवार को दो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। पहले जाने-माने यूट्यूबर एल्विश यादव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशिका भाटिया BB हाउस पहुंचे। इसी बीच अब शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें पूजा भट्ट और फलक नाज के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। पूजा और फलक के बदले तेवर घर की नई कैप्टन बनीं मनीषा अपनी ड्यूटी निभाते हुए सबको उनके काम बता रही थीं और डिसाइड कर रही थीं कि कौन क्या करेगा, तभी उन्होंने पूजा से बर्तन धोने की ड्यूटी को लेकर पूछा और पूजा ने झट से मना कर दिया। प्रोमो में दिखाया गया है कि फलक भी अपने तेवर दिखाती नजर आ रही हैं। इस क्लिप को देखकर ये लग रहा है कि पूजा और फलक ने मनीषा के कैप्टन बनते ही अपना रुख मोड़ लिया है और काफी अलग तरीके से पेश आ रही हैं। फलक का ये रवईया देख मनीषा कहती है हम पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीते हैं। अब देखना मनीषा, पूजा और फलक के इस बरताव को कैसे झेलती हैं। कैप्टन के नाते का कोई सख्त कदम लेंगी या फिर बिग बॉस के गुहार लगाएंगी। Captain Manisha ne assign kiye tasks, jisse ghar mein hua bawaal🔥 To find out what happened, watch this episode of #BiggBossOTT2, tonight at 9pm. Streaming free on #JioCinema.#BBOTT2 #BBOTT2onJioCinema @beingsalmankhan pic.twitter.com/uLpg9XoGC6— JioCinema (@JioCinema) July 13, 2023 एल्विश को घर में देख खुश हुए अभिषेक वाइल्ड कार्ड एंट्री में Elvish Yadav को देख अभिषेक काफी खुश नजर आए। दोनों की दोस्‍ती बड़ी तगड़ी है। इतना ही नहीं एल्विश ने बेबिका धुर्वे को 'आंटी जी' और पूजा भट्ट को 'ताई जी' बताया था। लाइव फीड देख रहे दर्शकों को एल्‍व‍िश अभी से खूब पसंद आ रहे हैं।

