BB OTT2: एल्विश यादव आज करेंगे बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री, वायरल हुआ यूट्यूबर का ये वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। BB OTT2: ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ ऑडियंस का फेवरेट शो बन गया है। कंटेस्टेंट्स भी शो को इंटरेस्टिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं मेकर्स ने शो को दो हफ्ते के लिए एक्सटेंड भी कर दिया है।

ऐसे में अब शो के वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर चर्चा हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी शो में कई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही हैं। इस दौरान जाने-माने यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा था। ऐसे में अब इस खबर पर पक्की मुहर लग गई है। ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो कह रहे हैं।

ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमे वह बिग बॉस ओटीटी के घर में जाने की बात करते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में एल्विश अपने दोस्तों के साथ टीवी पर 'बिग बॉस ओटीटी 2' देखते है, तभी पीछे से उनके दोस्त कहते हैं, भाई कैसा लग रहा है कल आप (टीवी की ओर इशारा करते हुए) यहां से यहां आओगे। इसके बाद एल्विश कहते है भाई तुम मुझे डरा रहे हो... अब मुझे डर लग रहा है... ये बहुत डरावने लोग है। इस वीडियो के बाद एल्विश के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं।

2 min silence,4 those who still in denial datElvish ain't coming & is in Greece😂

एल्विश के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशिका भाटिया की एंट्री की खबर सामने आ रही है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। वहीं, अब आशिका भाटिया ने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया है कि उनके आने की खबर पक्की मानी जा रही है। टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी की भी बिग बॉस ओटीटी 2 बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबरें चर्चा में है। पलक पहले भी शो का हिस्सा रह चुकी हैं।

Breaking #BiggBossOTT2

First Picture Direct from the house only on #TheKhabri #ElvishYadav and #AshikaBhatia in the house

Retweet If Excited pic.twitter.com/X1qd0jz1va— The Khabri (@TheKhabriTweets) July 12, 2023