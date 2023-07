Bigg Boss OTT 2: वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए इस सेलेब की एंट्री पक्की, क्रिप्टिक पोस्ट से खुद कर दिया कन्फर्म ?

Bigg Boss OTT Season 2 Wild Card Entry Update बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से हाल ही में साइरस ब्रोचा बाहर हुए हैं। परिवार में मेडिकल इमरजेंसी होने के कारण उन्हें अचानक शो से अलविदा लेना पड़ा। वहीं अब शो में कुछ सेलेब्स बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री हिस्सा लेने वाले हैं। इनमें से एक सेलेब्स ने बिग बॉस को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया है।

Bigg Boss OTT Season 2 Wild Card Entry Update, Twitter

HighLights आशिका भाटिया की हो सकती है एंट्री आशिका भाटिया का क्रिप्टिक पोस्ट एलविश यादव भी बन सकते हैं हिस्सा

Edited By: Vaishali Chandra