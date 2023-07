Bigg Boss OTT 2: एल्विश यादव और आशिका भाटिया ने की सलमान खान के शो में एंट्री, सेट से वायरल हुई तस्वीरें

नई दिल्ली, जेएनएन। Aashika Bhatia, Elvish Yadav Photos Gone Viral From Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। शो में शामिल होने के लिए कई सेलेब्स के नाम सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एल्विश यादव, आशिका भाटिया और पलक पुरसवानी के नामों की चर्चा थी। वहीं, सेट से वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की तस्वीरें खुद सामने आ गई है।

एल्विश यादव और आशिका भाटिया सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। दोनों तगड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के फैंस भी उनकी बेसब्री से राह देख रहे थे। अब शो के सेट से एल्विश यादव और आशिका भाटिया की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

बिग बॉस से जुड़ी अपडेट शेयर करने वाले एक फैन पेज द खबरी ने सोशल मीडिया पर एल्विश यादव और आशिका भाटिया की तस्वीरें शेयर की है। दोनों सेट पर दोनों के साथ मनीषा रानी भी नजर आ रही हैं। इसके साथ ही एल्विश यादव और आशिका भाटिया की बिग बॉस ओटीटी में एंट्री कन्फर्म हो गई है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा करना बाकी है।

Breaking #BiggBossOTT2

First Picture Direct from the house only on #TheKhabri #ElvishYadav and #AshikaBhatia in the house

Retweet If Excited pic.twitter.com/X1qd0jz1va— The Khabri (@TheKhabriTweets) July 12, 2023