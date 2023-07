Bigg Boss OTT 2: फलक नाज पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, डबल स्टैंडर्ड पर लगाई फटकार

Bigg Boss OTT 2 सलमान खान का शो बिग बॉस ओटीटी 2 काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कभी जद हदीद की हरकतों को लेकर तो कभी लड़ाई झगड़ों को लेकर बिग बॉस ओटीटी 2 किसी न किसी से चर्चा में बना रहता है। वीकेंड का वार का नया प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं।

File Photo of Falaq Naaz and Salman Khan

Your browser does not support the audio element.

HighLights 'बिग बॉस ओटीटी 2' में फूटा सलमान खान का गुस्सा वीकेंड का वार में फलक नाज की लगाई क्लास डबल स्टैंडर्ड पर लगाई फटकार

Edited By: Karishma Lalwani